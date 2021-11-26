Он доступен в Украине: немцы назвали лучший автомобиль года

Лишь полгода назад эта модель поступила в продажу.

Стал известен лучший автомобиль года в Германии .

Об этом сообщает GCOTY.

Так, победу в этой награде одержал электрический кроссовер – Hyundai Ioniq 5. В борьбе за получение этого приза он опередил таких местных конкурентов, как Audi E-Tron GT и Porsche 911 GT3. Отметим, что всего полгода назад Hyundai Ioniq 5 поступил в продажу.

"Hyundai Ioniq 5 – это больше, чем выдающийся электромобиль. Для нас это лучшая модель года, которая уникально сочетает в себе дизайн, эффективность и удовольствие от вождения. Ioniq 5 получил высокие баллы по всем критериям, и нам не удалось обнаружить слабые стороны. очевидно, что концепция IONIQ 5 и технология работы батареи инновационна. И хотя это "Немецкая машина года 2022", она имеет значительные перспективы на глобальных рынках", — сказал Йенс Майнерс, инициатор и член жюри конкурса "Немецкий автомобиль года".

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Кроме того, международное жюри премии из 20 автомобильных журналистов также назвало лучшие машины в пяти отдельных категориях. В категории "Компактный класс", в которую входят авто с начальной ценой до 25 000 евро, победил хэтчбек Peugeot 308. Лучшим в категории "Премиум" (цена — от 25 000 до 50 000 евро) стал электрокар KIA EV6. Еще один электрокар – Audi e-tron GT назван лучшим в классе "Люкс". Лучшим спортивным автомобилем назван Porsche 911 GT3.

Hyundai Ioniq 5 с ретро-стилем использует платформу E-GMP и предлагает две силовые установки с одним или двумя электромоторами мощностью до 306 лошадиных сил. Со старшей батареей на 72,6 киловатт-часа хэтчбек без подзарядки проезжает 480 километров. Автомобиль поддерживает зарядку от 800-вольтовых терминалов мощностью до 350 киловатт. Пять минут дадут лишние 100 км пробега, а до 80 процентов аккумулятор наполнится за 18 минут. Такая же электрическая архитектура и у KIA EV6, недавно установившего рекорд по наименьшему времени зарядки, необходимой для пересечения США.

Hyundai Ioniq 5 в Европе стоит от 41,9 тысяч евро. На украинском рынке Hyundai Ioniq 5 доступен по цене от 1 348 600 грн.

Добавим, что уже четвертый год подряд победу в конкурсе вырывает электромобиль – до Ioniq 5 титул получали Honda e, Porsche Taycan и Jaguar I-Pace.