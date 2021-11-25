"Он не может создавать новый продукт": российскому УАу предсказывают закрытие через несколько лет

"Он не может создавать новый продукт": российскому УАу предсказывают закрытие через несколько лет

Его работа будет проходить еще максимум пять лет.

Ульяновский автомобильный завод может очень скоро уйти в историю.

Об этом сообщает Газета.ru.

Отмечается, что судьба УАЗ практически предрешена — руководство и владельцы не желают вкладывать деньги в его спасение. По словам экспертов, с текущим модельным рядом УАЗ осталось работать максимум пять лет, затем его добьют китайцы.

"УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и т.д. Создавать продукт – какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто это может делать. УАЗ имеет собственную нишу, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать — до того, как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но творить там новый продукт мы не будем, это утопия!", — сказал глава концерна Sollers и гендиректор УАЗ Адиль Ширинов.

По данным базы "Картотека", за 2020 год УАЗ показал чистый убыток 2 млрд рублей при обороте в 35,5 млрд рублей.

Как сообщают эксперты, на разработку новой платформы для обновления линейки УАЗ нужно 1-2 миллиарда долларов. Такие вложения не окупятся в случае выпуска нескольких десятков тысяч автомобилей в год, особенно с учетом тренда на электрификацию.