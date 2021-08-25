"Она не отличная": Маск прокомментировал нынешнюю версию автопилота Tesla

Но он протестировал следующую версию, и она намного лучше.

Генеральный директор Tesla Маск заявил, что ему не нравится нынешняя версия системы "Полного самоуправления" компании.

Об этом сообщает сайт Electrek.

Сейчас автопроизводитель имеет бета-версию технологии, которую он тестирует на внутренних автопарках и с некоторыми клиентами, которые есть в "программе раннего доступа".

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Недавно Tesla выпустила важное обновление системы, которое называется Full Self-Driving Beta 9.2. Она получила много новых функций для совершенствования нейронных сетей, и Маск впервые публично прокомментировал выпуск такого обновления.

"На мой взгляд, FSD Beta 9.2 на самом деле не является отличной, но команда ее разработчиков собралась улучшить это как можно скорее. Мы пытаемся создать единую систему как для шоссе, так и для городских улиц, но это требует большой перенастройки нейронной сети", — сказал Маск.

Однако, по его словам, он уже лично протестировал FSD Beta 9.3 и эта версия гораздо лучше. Гендиректор не рассказал, когда выйдет обновление для автопилота, но долго его ждать не придется.

Маск также сообщил, что об обновлении автопилота для более широкой аудитории он не будет рассказывать, пока сам несколько раз его протестирует. Поэтому FSD Beta 9.3 станет критически важной.

Ранее сообщалось, что в США сенаторы обвинили Tesla в обмане клиентов с возможностями автопилота.

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