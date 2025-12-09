ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
345
Время на прочтение
2 мин

Опасный "помощник": эксперт назвал функцию, которую владельцы авто должны немедленно отключить зимой

Автоэксперт объяснил, почему зимой необходимо выключать датчик дождя и автоматический режим дворников. Запуск примерзлых щеток может привести к поломке моторчика, поводков и царапин на лобовом стекле.

Кирилл Шостак
Лобовое стекло

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

С наступлением морозов многие водители сталкиваются с неприятной ситуацией: после запуска двигателя примерзшие дворники начинают движение по стеклу. Автоэксперты предупреждают, что такая, казалось бы, мелочь может привести к серьезному ремонту.

Об этом напоминают специалисты "UA Motors".

Чтобы избежать повреждения стеклоочистителей, поводков и даже лобового стекла, необходимо выключить датчик дождя (автоматический режим) на зимний период и перейти на ручное управление.

Почему датчик дождя становится проблемой зимой.

Датчик дождя работает как оптический сенсор, считывающий изменения отражения от лобового стекла, автоматически регулируя скорость дворников. В теплое время года это удобно, но зимой система дает сбой.

Сенсор легко воспринимает тонкий слой инея, ледяную корку или пленку влаги за "осадки". Система подает команду на движение щеток именно в тот момент, когда они приклеены льдом к стеклу.

Какие поломки вызывает работа "на примерзле"

Попытка электромотора провернуть примерзлый механизм наносит ущерб сразу нескольким элементам системы:

  1. Повреждение резинок. Резинки щеток могут порваться или деформироваться.

  2. Поломка механизма. Может произойти поломка редуктора или износ предохранителя, выводящий моторчик из строя.

  3. Царапины на стекле. Если щетки сдвинутся с места, они могут потянуть за собой ледяную корку, которая поцарапает лобовое стекло.

Как правильно пользоваться дворниками в мороз

Чтобы избежать затрат на ремонт, эксперты советуют придерживаться простых правил:

  • Выключение AUTO. Перед ночной стоянкой переведите рычаг стеклоочистителей из режима AUTO в нормальное, выключенное состояние.

  • Прогрев. Если стекло замерзло, сначала необходимо прогреть зону щеток обдувом или обогревом стекла. Дайте ледяной корке "отпустить" резинки, и только затем включайте щетки вручную.

  • Без силы. Никогда не пытайтесь силой сорвать ледяные наросты и не запускайте щетки по толстому слою льда – это почти всегда приводит к поломке.

Дополнительно эксперты рекомендуют на ночь поднимать щетки или накрывать чехлом стекло, а также использовать качественную зимнюю незамерзайку и специальные зимние щетки.

Раньше мы рассказывали, почему трескается лобовое стекло на морозе и как этого избежать.

