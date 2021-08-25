Opel показал электромобиль, которым смогут управлять подростки

Он заряжается за более чем 3 часа и может проехать 75 км.

Opel представил компактный электрический автомобиль Rocks-e для подростков.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Модель основана на Citroen Ami, а ее название является отсылкой к другим моделям Opel – Adam Rocks и Karl Rocks. Машина имеет 2,41 метра в длину, 1,39 метра в ширину и весит всего 471 кг (вместе с батареей). Внутри смогут сесть два человека и отмечается, что там достаточно места для пассажиров ростом выше 1,9 метра.

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Rocks-e оснащен электромотором, что питает блок аккумуляторов емкостью в 5,5 киловатт-часа, который можно полностью зарядить от бытовой розетки за три с половиной часа. За один заряд электрокар сможет проехать 75 километров, а его максимальная скорость — 45 км/ч.

По европейским законам таким транспортным средством могут управлять лица в возрасте от 15 лет. В Opel считают, что этот факт и низкая цена должны обеспечить хорошие продажи электромобиля. Хотя стоимость авто еще не назвали.

Opel Rocks-e выйдет на немецкий рынок уже этой осенью. Он будет доступен в трех комплектациях: базовая, Klub и Tekno. Стандартная версия получит панорамную стеклянную крышу, что довольно необычно для машин данной категории. В следующем году модель выйдет в других европейских странах.

Opel

Ранее сообщалось, что Opel официально представил хэтчбек Astra шестого поколения.

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