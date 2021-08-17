Определены самый быстрый в мире серийный автомобиль: рекордсмен родом из небольшой европейской страны

Rimac Nevera превзошел Tesla Model S Plaid.

Электрический суперкар Nevera от хорватской компании Rimac официально признали самым быстрым в мире серийным автомобилем.

Об этом сообщает сайт Evo.

В июне этого года неофициально автомобиль уже достиг рекордных показателей, проходя отрезок в 402 метра. Однако с официальным оборудованием для измерения времени Nevera прошел такое расстояние за 8,582 с со скоростью 167,51 км/ч, что является рекордом.

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Для примера, McLaren P1 преодолевает 402 м за 9,8 секунды со скоростью 148,9 км/ч, а Bugatti Chiron Sport — за 9,4 секунды со скоростью 158 км/ч. Недавно самым быстрым серийным автомобилем стала новая Model S Plaid от Tesla, которая проехала этот отрезок за 9,247 секунды при 152,09 км/ч, но Nevera превзошел ее.

Электрический суперкар оснащен четырьмя двигателями, которые расположены на каждой оси и выдают 1887 лошадиных сил. Две оси управляются индивидуальными односкоростными трансмиссиями.

Двигатели питаются от литий-ионной батареи мощностью 120 кВт-ч, которая размещена между двумя сиденьями и позади них. Прогнозируется, что аккумулятор позволит электрокару проезжать 547 км.

Nevera достигает 97 км/ч за 1,85 сек, 160 км/ч — за 4,3 сек, 299 км/ч — за 9,3 сек и пересекает 402 км за 8,6 сек. Максимальная скорость — 415 км/ч.

Напомним, что Rimac представили электрический гипекар Nevera за два миллиона евро в июне этого года.

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