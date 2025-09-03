Ошибочно оказались в полосе для поворота: патрульный рассказал, как избежать штрафа

Светофор / © iStock

Реклама

Водителям, которые случайно оказались в крайнем правом ряду перед светофором с зеленой стрелкой для поворота, но намерены ехать прямо, следует действовать по четким правилам, чтобы избежать штрафа. Советы относительно этого предоставил опытный инспектор патрульной полиции.

Об этом пишет SUV News.

Главное правило: смотрите на знаки и разметку

Первое, что нужно сделать — это проверить дорожные знаки и разметку на полосе. Во многих случаях из крайнего правого ряда можно двигаться как прямо, так и направо. Если движение прямо разрешено, вы можете остаться на месте и ждать основного зеленого сигнала светофора. Не обращайте внимания на давление со стороны нетерпеливых водителей сзади.

Реклама

Если знаки или разметка указывают только на поворот направо, единственным правильным решением будет повернуть.

Не пытайтесь ехать прямо — это будет нарушением правил дорожного движения.

Поверните направо и найдите безопасное место для разворота, чтобы вернуться на свой маршрут.

Читайте также В Украине строго наказывают за яркий свет фар: в каких случаях лишают прав

Как избежать таких ситуаций в будущем

Чтобы минимизировать вероятность оказаться в неправильной полосе, полицейский советует:

Заранее планируйте маршрут, особенно в незнакомых районах.

Используйте навигатор с актуальными данными о разметке.

Обратите внимание на знаки и стрелки на асфальте, обычно установленные заранее.

Заранее перестраивайтесь в нужную полосу и избегайте часа пик, когда движение становится хаотичным.

В заключение инспектор отмечает, что внимательность и знание правил — лучший способ избежать штрафов и опасных ситуаций на дороге.

Напомним, на украинских дорогах случаются ситуации, когда светофор не работает или подает одновременно несколько сигналов. Многие водители считают, что в таких случаях можно проехать на красный свет, но это не так.

Реклама

В Украине все больше водителей получают наказание не только в виде штрафов, но и временного лишения прав за установку фар, которые не предусмотрены производителем. Речь идет о случаях, когда водители заменяют штатные лампы на ксеноновые, галогенные или LED-светильники в оптических блоках, которые для этого не предназначены.

Оказывается, многие водители годами неправильно воспринимали значение зеленого сигнала светофора. Инструктор по вождению Джеймс Симкинс, который регулярно делится своими советами в TikTok, объясняет, что зеленый свет не означает «езжай», а скорее — «можно продолжать движение, если путь свободен».