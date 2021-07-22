Отказ от топлива случится раньше, чем ожидалось — Bloomberg

Его пик придется на 2027 год.

Аналитики сделали прогноз относительно отказа от топлива в пользу электротранспорта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что пик топлива припадет на 2027 год, хотя изначально считалось, что это произойдет на четыре года позже. Быстрее всех откажутся от двигателей внутреннего сгорания США и Европа, а страны вроде Китая и Индии, вопреки предварительным прогнозам, не станут потреблять больше бензина.

В BNEF объясняют это тем, что сдвиг пика спроса с 2031-го на 2027 год приведет к снижению в ближайшем десятилетии объемов поставок автомобильного топлива в развивающиеся страны.

Падение спроса на бензин связано с ростом производства более безопасных для окружающей среды транспортных средств и стремлением крупнейших экономик мира сократить выбросы парниковых газов за счет отказа от ископаемого топлива. Например, в планах Евросоюза запретить к 2035 году двигатели внутреннего сгорания, а США и Китай призывают к широкому внедрению электромобилей.

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В докладе BNEF говорится, что при эффективном использовании топлива переход на альтернативные источники энергии и совместное использование транспорта, расход топлива не увеличится даже с ростом числа поездок до 2050 года.

Кроме того, аналитики предположили, что количество легковых автомобилей на дорогах по всему миру достигнет пика в 1,5 миллиарда до 2039 года — на 26 процентов больше, чем в этом году. Также в ближайшие десять лет ожидается бум грузовых перевозок, но они будут осуществлять независящий от нефти транспорт — Tesla, Daimler и Volkswagen обеспечат мир фурами на электричестве и водородном топливе.

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