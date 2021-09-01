Отозванные Chevrolet Bolt могут вернуть владельцам с приятным сюрпризом: они станут одним из передовых электрокаров

Отозванные Chevrolet Bolt могут вернуть владельцам с приятным сюрпризом: они станут одним из передовых электрокаров

Автомобилю увеличат дальность хода.

Владельцы Chevrolet Bolt, которые были отозваны, могут получить назад электрокар с увеличенной дальностью хода.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Один из владельцев модели 2017 года получил гарантию, в которой сообщается, что замененные аккумуляторы могут получить увеличенную емкость на 8 процентов.

Концерн General Motors, которому принадлежит Chevrolet, говорит владельцам, что они планируют заменить старые литий-ионные аккумуляторные модули в автомобиле на новые по мере поступления деталей.

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А в конце сообщения GM перечисляет преимущества нового модуля батареи. Это будет самый современный аккумулятор компании, а еще владельцам дадут новую гарантию на 8 лет/160 000 км и упомянутые 8 процентов емкости, которые якобы могут увеличить дальность хода.

Если это правда, и если предположить, что 8 процентов добавленной емкости примерно превращаются в 8-процентное увеличение диапазона, это означает, что Bolt 2017-2019 годов будет иметь уже не 383 км пробега, а 414.

Пока неизвестно, увеличится ли запас хода в новых Bolt, который составляет более 400 км, поскольку они уже имеют обновленную технологию аккумулятора. Было бы понятно, если только старые модели получат увеличение, и таким образом они должны иметь примерно одинаковые показатели с новыми. С ними автомобиль мог бы стать одним из самых конкурентоспособных электромобилей в сегменте.

Ранее сообщалось, как украинским владельцам Chevrolet Bolt отдать автомобиль на замену аккумулятора.

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