Ожидаем в Украине: Chery начала выпуск нового бюджетного кроссовера

К дилерам эта модель должна дойти летом 2022 года.

Компания Chery приступила к производству нового бюджетного кроссовера — Omoda 5 .

Об этом сообщает Autohome.

Отмечается, что сборка новой модели стартовала на заводе в китайской провинции Аньхой.

Источник называет приблизительные цены на модель на рынке Китая: они будут лежать в диапазоне от 110 до 150 тысяч юаней (16-22 тысяч долларов). После запуска на внутреннем рынке, Omoda 5 появится и в других странах, поскольку Chery позиционирует как глобальный кроссовер. Новинка появится в Европе, Австралии и Новой Зеландии. Не исключено, что он может появиться и в Украине.

autohome

Компактный кроссовер Chery достигает в длину 4,4 метра при колесной базе 2,6 метра и не намного превышает Coolray по габаритам, но в то же время уступает Jolion. За клиентов новинка сразится за счет яркого дизайна, широкого перечня доступного оборудования и современного салона с большой единственной панелью, объединяющей пару 12,3-дюймовых экранов – эта конфигурация знакома с Tiggo 8 Plus, Tiggo 7 Plus и Exeed TXL.

autohome

На первом этапе с конвейера будет сходить только одна модификация с 1,6-литровым мотором мощностью 197 лошадиных сил в паре с семиступенчатым "роботом", а позже к ней присоединятся версия с бензиновым двигателем 1.5 от Tiggo 7 Pro, гибрид и полностью электрический вариант.