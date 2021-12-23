Ожидается значительное подорожание: в США утверждены новые требования по производству автомобилей

Изменения начнут действовать уже через несколько лет.

В США ввели новые стандарты по производству автомобилей.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, постановление агентства по охране окружающей среды США, которое было принято в понедельник, 20 декабря, знаменует собой новые вызовы для автомобильной промышленности ради "борьбы с глобальным потеплением".

Администрация президента США Джога Байдена привлекла автопром к спасению планеты и ввела новые правила по уменьшению выбросов, загрязняющих атмосферу от легковушек и легких грузовиков.

Известно, что постановление обяжет производителей и продавцов соблюдать новые стандарты. Так, новые ограничения на выбросы выхлопных газов на ближайшие четыре года оказались самым большим шагом Байдена в борьбе с изменением климата. Это заставит автопроизводителей выложить немало средств на разработку новых технологий, в частности, систем очистки выхлопа и приведет к росту цен на автомобили.

В то же время принятые стандарты не могут гарантировать, что к концу десятилетия половина новых автомобилей в США будут подключаемыми электрическими или гибридами, как обещал Байден. По словам государственных регуляторов, с введением новых правил такие автомобили будут составлять примерно пятую часть продаж до 2026 года. Стандарты для автомобилей 2023-2026 годов выпуска требуют, чтобы к 2026 году содержание углекислого газа в выхлопах легковых автомобилей и пикапов составляло в среднем 161 г на милю. На сегодняшний день в США автомобили в среднем выбрасывают 349 г СО2 на милю.

Кроме ввода новых правил по сокращению углекислого газа для автомобилей, в планы администрации Байдена входит поддержка производителей электрокаров. Автопроизводители неоднократно утверждали, что автомобили с нетрадиционными силовыми установками, на которые приходится менее пяти процентов продаж, не смогут удержаться на рынке без субсидирования и налоговых льгот. Разработанный законопроект предусматривает налоговую поддержку покупателей за переход на электромобили в размере $12,5 тысячи.

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