Парковаться теперь придется по-новому: для какой категории водителей готовят изменения

Парковка авто / © The Sun

В Украине планируют новые правила парковки для водителей с инвалидностью и перевозящих лиц с инвалидностью, а также реформы по разграничению полномочий между органами власти. Соответствующие законопроекты предусматривают введение опознавательных знаков на транспортных средствах, увеличение мест для бесплатной парковки и четкое определение полномочий государства и местного самоуправления.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Парковка для водителей с инвалидностью

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, которые предоставляются лицам с инвалидностью". Он предусматривает, что водители с инвалидностью или перевозящие людей с инвалидностью пользуются всеми преимуществами при установке на транспортном средстве опознавательного знака "Лицо с инвалидностью".

Форма и способ установки знака определяются Кабмином. Водители с таким знаком должны иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность водителя или пассажира, и предъявлять их по требованию полиции. Количество мест для бесплатной парковки должно составлять не менее 10% общего количества, но не менее одного, на специально оборудованных площадках с соответствующими дорожными знаками или разметкой.

