Парковка, которая обойдется штрафом: где водителей ловят чаще всего в последнее время

Автомобилистов штрафуют за парковку на велосипедных дорожках. / © youtube.com/Патрульна поліція Києва

Реклама

На украинских дорогах набирает обороты тенденция, возмущающая велосипедистов и бьющая по карману водителей: все больше автомобилистов штрафуют за парковку на велосипедных дорожках.

О росте таких нарушений сообщили в столичной патрульной полиции. За оставление автомобиля на велодорожке предусмотрен штраф - 340 гривен.

Согласно ПДД, велодорожка – это зона с твердым покрытием, предназначенная исключительно для велосипедистов. Она может проходить вдоль дороги, тротуара или отдельно от проезжей части. Но важно: если нет соответствующих дорожных знаков или разметки, такая полоса не считается велодорожкой и штрафовать за парковку на ней нет оснований.

Реклама

Однако там, где знаки и разметка есть, любое нарушение — это не только административная ответственность, но и риск безопасности участников дорожного движения. Заблокированная велодорожка заставляет велосипедистов выезжать на проезжую часть, что создает дополнительные опасности.

В полиции призывают водителей более внимательно относиться к знакам и уважать права велосипедистов: это элементарная культура дорожного движения.