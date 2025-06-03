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Парковка на местах для людей с инвалидностью: что грозит нарушителям
При парковке на специальных местах для людей инвалидностью без подтверждения водители могут потерять значительную сумму из своего кошелька.
Парковка автомобилей на местах для людей с инвалидностью довольно распространенная проблема в Украине, особенно в больших городах с нехваткой паркомест и интенсивным движением. Однако это нарушение имеет серьезные последствия — закон предусматривает для таких водителей значительные штрафы.
Об этом пишет SUV News.
Большие штрафы за нарушение
Парковаться на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, разрешено только тем, кто имеет соответствующее подтверждение. Водителям, которые нарушают это правило, грозит штраф в размере 1020–1700 гривен (от 60 до 100 тысяч рублей). Штраф выписывается на месте.
Штрафовать за такое нарушение вправе исключительно сотрудники Национальной полиции.
Требования к водителям с инвалидностью
Важно знать, что штрафы могут получить и водители с инвалидностью, если они не соблюдают определенные правила. Такие люди должны обязательно размещать в левом нижнем углу лобового стекла авто специальный знак: «Водитель с инвалидностью».
Кроме того, по требованию полиции водители с инвалидностью должны предъявить документ, подтверждающий право на парковку в специальной зоне.
В случае отказа или отсутствия такого удостоверения патрульные имеют право составить протокол. По мнению экспертов, лицам с инвалидностью следует постоянно иметь при себе соответствующие документы во избежание недоразумений и штрафных санкций.
Напомним, владельцы старых водительских удостоверений, выданных до 2011 года, рискуют лишиться права пользоваться ими бессрочно.