Парковка на местах для людей с инвалидностью: что грозит нарушителям

Паркоместо для людей с инвалидностью / © uriston.com

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Парковка автомобилей на местах для людей с инвалидностью довольно распространенная проблема в Украине, особенно в больших городах с нехваткой паркомест и интенсивным движением. Однако это нарушение имеет серьезные последствия — закон предусматривает для таких водителей значительные штрафы.

Об этом пишет SUV News.

Большие штрафы за нарушение

Парковаться на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, разрешено только тем, кто имеет соответствующее подтверждение. Водителям, которые нарушают это правило, грозит штраф в размере 1020–1700 гривен (от 60 до 100 тысяч рублей). Штраф выписывается на месте.

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Штрафовать за такое нарушение вправе исключительно сотрудники Национальной полиции.

Требования к водителям с инвалидностью

Важно знать, что штрафы могут получить и водители с инвалидностью, если они не соблюдают определенные правила. Такие люди должны обязательно размещать в левом нижнем углу лобового стекла авто специальный знак: «Водитель с инвалидностью».

Кроме того, по требованию полиции водители с инвалидностью должны предъявить документ, подтверждающий право на парковку в специальной зоне.

В случае отказа или отсутствия такого удостоверения патрульные имеют право составить протокол. По мнению экспертов, лицам с инвалидностью следует постоянно иметь при себе соответствующие документы во избежание недоразумений и штрафных санкций.

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Напомним, владельцы старых водительских удостоверений, выданных до 2011 года, рискуют лишиться права пользоваться ими бессрочно.