Первое поколение популярного в Украине кроссовера Renault Duster сняли с производства

Модель сходила с конвейера в последние 12 лет.

Кроссовер Renault Duster первого поколения больше не будет выпускаться.

Об этом сообщает Autocar.

По информации источника, на этой неделе прекратилось производство в последней стране, где эту еще выпускали – в Индии. Автомобиль почти 10 лет собирали на мощностях завода в городке Шриперумбудур в штате Тамилнад на юге полуострова.

Отметим, что Renault Duster первого поколения сходил с конвейера последние десять лет. Страной, где Duster впервые стал на конвейер в 2010 году, была Румыния – там он выпускался под шильдиком Dacia. Кроме Румынии и Индии, первый Duster выпускали в Бразилии с 2012 по 2020 годы.

Два года назад индийский Duster претерпел глубокую модернизацию, в результате которой неэкологический 1,5-литровый дизель заменили на бензиновый турбомотор 1.3 мощностью 156 лошадиных сил, которым оснащается Duster второго поколения. Пара двигателя составляет бесступенчатая коробка передач CVT.

Теперь же "первый" Duster покинул Индию, а внедорожник второго поколения, дебютировавший еще в 2017 году, до нее так и не добрался. По данным издания, пока Renault даже не объявляла о планах его выведения на местный рынок.

Добавим, что Renault Duster является одним из самых популярных новых автомобилей на украинском рынке. Кроссовер часто становится бестселлером месяца и стабильно пользуется высоким спросом среди украинцев.

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