Первый в истории: электрокар Genesis сможет заряжаться без проводов

Первый в истории: электрокар Genesis сможет заряжаться без проводов

Кроссовер получит такую возможность в конце следующего года.

Будущий электрический кроссовер Genesis GV60 будет заряжаться без проводов, что может сделать его первым в истории автомобилем с такой возможностью.

Об этом сообщает сайт Autoblog.

Ожидается, что новинка поступит в продажу Южной Кореи в течение этого года, а на другие рынки выйдет в 2022-м. Однако в рамках пилотного проекта внедрять беспроводную зарядку начнут только в Корее в конце следующего года.

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Благодаря новой системе GV60 сможет зарядиться полностью всего за 6 часов. С обычным устройством ему на это понадобится 10 часов.

Если зарядка будет эффективной, ее начнут внедрять на других рынках, но еще неизвестно, когда именно. Возможно Hyundai Group, которому принадлежит Genesis, введет эту возможность для Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, которые разделяют с GV60 платформу E-GMP.

Помогать внедрить беспроводную зарядку будет американская фирма WiTricity, которая предоставит соответствующее оборудование. В 2018 году они вместе с Hyundai показали концепт электромобиля Kona, который получил беспроводную зарядку.

Стоимость оборудования для беспроводной системы еще неизвестна. Ранее сообщалось, что она будет стоить на 800 долларов больше, чем проводное устройство.

Напомним, что Genesis представил свой первый электрический автомобиль GV60 на прошлой неделе.

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