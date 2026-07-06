Пешеходам в Украине грозят штрафы: какие нарушения ПДД наказываются строже всего

За что наказывают пешеходов в Украине / © УНІАН

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В Украине пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения и, согласно законодательству, несут ответственность за несоблюдение установленных правил наравне с водителями. За что могут оштрафовать пешеходов в Украине?

Об этом рассказали РБК-Украина.

За что могут штрафовать пешеходов в Украине

Адвокат Евгений Булименко поделился, что вопрос ответственности пешеходов регулируется статьей 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Наказать пешехода могут за игнорирование сигналов регулирования, переход проезжей части непосредственно перед приближающимся автомобилем, движение в неустановленных местах и нарушение других правил дорожного движения — за это штраф составляет 255 гривен.

Правонарушения, совершенные в особых обстоятельствах, или приведшие к опасным ситуациям, наказываются иначе.

Если пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, сумма взыскания растет до 680 гривен.

Если пешеход создаст угрозу на дороге, его могут оштрафовать на 850 гривен или отправить на общественные работы сроком от 20 до 40 часов. Это решает суд.

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Если нарушение зафиксировано в обычном режиме, постановление о штрафе выносит представитель Национальной полиции. На оплату гражданину предоставляется 15 дней с момента вручения документа.

В случае обжалования постановления — не позднее 5 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения», — добавил адвокат.

Если проигнорировать оплату штрафа, дело будет передано в государственную исполнительную службу. В таком случае сумма штрафа вырастет вдвое.

Водителя маршрутки из Франковска оштрафовали из-за видео в соцсетях

Напомним, что в Ивано-Франковске патрульные полицейские привлекли к ответственности 62-летнего водителя маршрутки. Поводом для реагирования стражей порядка стало «вирусное» видео, которое распространилось в Сети.

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На кадрах отчетливо видно, как водитель маршрутки дважды грубо нарушил правила дорожного движения. В частности, водитель пересек двойную сплошную линию разметки, а также проехал перекресток на запрещенный красный сигнал светофора.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя и разыскали транспортное средство, после чего составили на мужчину административные материалы. В полиции Ивано-Франковской области подчеркнули, что водитель общественного транспорта несет прямую ответственность не только за собственную безопасность, но и за жизнь пассажиров и других участников дорожного движения.

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