Пикап Toyota Tacoma проехал 2,5 миллиона км: владелец раскрыл секрет невероятной выносливости

Toyota Tacoma / © Redarc

Toyota по праву считают производителем надежных автомобилей. Многие модели этой марки демонстрируют огромный пробег при минимальных технических проблемах.

Об этом пишет издание "Автотема".

Особенно впечатляющим примером является пикап Toyota Tacoma 2008 года, пробег которого достиг рекордных 2500000 километров. Автомобиль принадлежит американскому водителю-экспедитору Майку Нилу и входит в список машин с самым большим пробегом в мире.

По словам Нила, он приобрел Tacoma с пробегом 201 000 км. Секрет долговечности автомобиля заключается в регулярном техническом обслуживании: своевременная замена смазки, уход за двигателем, коробкой и другими критически важными агрегатами.

Нил подчеркивает, что благодаря такому подходу оригинальный двигатель и трансмиссия его пикапа работали без проблем большую часть рекордного пробега. Коробку передач пришлось заменить только после 2100000 км.

Компания Toyota была так поражена выносливостью Tacoma, что пригласила владельца привезти автомобиль в штаб-квартиру для детального анализа инженерами.