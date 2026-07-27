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Почему автомобильные шторки необходимы летом: как выбрать лучший вариант
Жара представляет опасность не только водителям, но и автомобилям. Эксперты объяснили, как правильно выбрать автомобильные шторки, чтобы оградить салон от перегрева, ультрафиолета и повреждений.
Для многих автомобилей жара опасна. Да и водителям в более 30 градусов жары ездить очень тяжело. Труднее всего тем, у кого не работает кондиционер. Однако есть выход — автомобильные шторки на окна. Расскажем, как правильно защитить салон автомобиля от солнца и подобрать качественные шторки.
Об этом пишет Car and Driver.
Как выбрать автомобильные шторки
Наличие автомобильных шторок в вашем авто позволяет решить сразу несколько вопросов защиты от солнца и базового комфорта пассажира. Солнцезащитный экран выполняет три ключевых задачи в жару: во-первых, это защита от перегрева салона.
По данным исследования Live Science, приборная панель автомобиля за час пребывания на солнце в теплый день может разогреться до 69,4 °C. Использование шторки позволяет избежать эффекта «раскаленного автомобиля» при возвращении в салон.
Кроме этого, ультрафиолетовые лучи разрушают внутреннюю отделку авто. Шторка защитит от прямых солнечных лучей электронику, кожаную обивку, виниловые детали, пластик, ткань и коврики.
При высоких температурах клейкие вещества и герметики в салоне начинают активнее испаряться. При испарении они выделяют летучие органические соединения — именно поэтому автомобиль может снова пахнуть новым в жару. Но дышать этим опасно.
Есть несколько видов шторок для машин. Среди них такие:
Складные: это классический вариант из плотного картона или специального материала с нанесенными линиями изгиба, часто с отражательным слоем или ярким принтом.
Каркасные/пружинные: устанавливаются за несколько секунд, обычно из прочного нейлона или полиэстера.
Двойные: состоят из двух одинаковых частей, которые размещаются вертикально или горизонтально с перекрытием для точной подгонки под лобовое стекло.
Для боковых окон: помогают защитить пассажиров на задних сиденьях и предотвращают нагрев детских автокресел и ремней безопасности.
Сетчатые на клейкой/статической основе: предназначены для защиты младенцев от прямых солнечных лучей.
При выборе своей идеальной шторки на авто специалисты советуют обращать внимание на три основных параметра — размер и компактность, цена, функциональность.
Первый шаг — проверка соответствия габаритам стеклу. Большинство изготовителей выпускает модели в нескольких размерах. Также следует учитывать наличие места для хранения: лучше выбирать компактные варианты или модели, которые складываются в плоский диск и легко помещаются под водительским сиденьем.
Диапазон цен также очень широк — от бюджетных пружинных шторок до высококачественных выдвижных систем, изготовленных по индивидуальному заказу.
Кроме того, важно сравнить показатели теплоотдачи и уровень защиты от ультрафиолета среди аналогов. Этот защитный слой работает аналогично очкам для вождения с УФ-покрытием.
Почему авто нельзя мыть в жару после поездки
Напомним, что мойка автомобиля сразу после длительной поездки в жару может нанести серьезные повреждения. Эксперты предостерегают, что резкий перепад температур вызывает термический шок: на раскаленном кузове появляются микротрещины, а моечная химия высыхает, оставляя пятна, устраняемые только полированием.
Кроме того, попадание холодной воды на горячие тормозные диски приводит к их искривлению, что приводит к опасным вибрациям и ударам во время торможения.
Чтобы избежать повреждений кузова и тормозной системы, специалисты советуют мыть машину в тени или крытом боксе, подождав 15–20 минут после поездки для охлаждения металла.
Также важно сначала сбить грязь водой для плавного снижения температуры, тщательно смывать пену и обязательно вытирать автомобиль досуха микрофиброй.