Почему автомобильные шторки необходимы летом: как выбрать лучший вариант

Почему автомобильные шторки необходимы / © Unsplash

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Для многих автомобилей жара опасна. Да и водителям в более 30 градусов жары ездить очень тяжело. Труднее всего тем, у кого не работает кондиционер. Однако есть выход — автомобильные шторки на окна. Расскажем, как правильно защитить салон автомобиля от солнца и подобрать качественные шторки.

Об этом пишет Car and Driver.

Как выбрать автомобильные шторки

Наличие автомобильных шторок в вашем авто позволяет решить сразу несколько вопросов защиты от солнца и базового комфорта пассажира. Солнцезащитный экран выполняет три ключевых задачи в жару: во-первых, это защита от перегрева салона.

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По данным исследования Live Science, приборная панель автомобиля за час пребывания на солнце в теплый день может разогреться до 69,4 °C. Использование шторки позволяет избежать эффекта «раскаленного автомобиля» при возвращении в салон.

Кроме этого, ультрафиолетовые лучи разрушают внутреннюю отделку авто. Шторка защитит от прямых солнечных лучей электронику, кожаную обивку, виниловые детали, пластик, ткань и коврики.

При высоких температурах клейкие вещества и герметики в салоне начинают активнее испаряться. При испарении они выделяют летучие органические соединения — именно поэтому автомобиль может снова пахнуть новым в жару. Но дышать этим опасно.

Есть несколько видов шторок для машин. Среди них такие:

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Складные : это классический вариант из плотного картона или специального материала с нанесенными линиями изгиба, часто с отражательным слоем или ярким принтом.

Каркасные/пружинные : устанавливаются за несколько секунд, обычно из прочного нейлона или полиэстера.

Двойные : состоят из двух одинаковых частей, которые размещаются вертикально или горизонтально с перекрытием для точной подгонки под лобовое стекло.

Для боковых окон : помогают защитить пассажиров на задних сиденьях и предотвращают нагрев детских автокресел и ремней безопасности.

Сетчатые на клейкой/статической основе: предназначены для защиты младенцев от прямых солнечных лучей.

При выборе своей идеальной шторки на авто специалисты советуют обращать внимание на три основных параметра — размер и компактность, цена, функциональность.

Первый шаг — проверка соответствия габаритам стеклу. Большинство изготовителей выпускает модели в нескольких размерах. Также следует учитывать наличие места для хранения: лучше выбирать компактные варианты или модели, которые складываются в плоский диск и легко помещаются под водительским сиденьем.

Диапазон цен также очень широк — от бюджетных пружинных шторок до высококачественных выдвижных систем, изготовленных по индивидуальному заказу.

Кроме того, важно сравнить показатели теплоотдачи и уровень защиты от ультрафиолета среди аналогов. Этот защитный слой работает аналогично очкам для вождения с УФ-покрытием.

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Почему авто нельзя мыть в жару после поездки

Напомним, что мойка автомобиля сразу после длительной поездки в жару может нанести серьезные повреждения. Эксперты предостерегают, что резкий перепад температур вызывает термический шок: на раскаленном кузове появляются микротрещины, а моечная химия высыхает, оставляя пятна, устраняемые только полированием.

Кроме того, попадание холодной воды на горячие тормозные диски приводит к их искривлению, что приводит к опасным вибрациям и ударам во время торможения.

Чтобы избежать повреждений кузова и тормозной системы, специалисты советуют мыть машину в тени или крытом боксе, подождав 15–20 минут после поездки для охлаждения металла.

Также важно сначала сбить грязь водой для плавного снижения температуры, тщательно смывать пену и обязательно вытирать автомобиль досуха микрофиброй.

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