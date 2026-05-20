Почему не стоит парковать автомобиль под деревьями в жару: эксперты объяснили

В жаркую погоду оставление автомобиля под деревьями может привести к серьезным повреждениям транспортного средства или даже к его пожару.

Об этом сообщает «Эксперт».

Под какими деревьями не стоит парковать авто

По информации специалистов, агрессивные смолы и органические кислоты способны глубоко въедаться в поверхность машины. Среди наиболее опасных деревьев выделяют следующие:

Тополь: ее пух забивает радиаторы и систему вентиляции. Накопление сухого пуха под капотом создает риск возгорания автомобиля. Кроме того, липкую смолу тополя крайне тяжело удалить из кузова.

Липа: во время цветения покрывает автомобиль клейким соком, который под воздействием солнечных лучей быстро затвердевает.

Хвойные деревья (сосна, ель): их смола разрушает лак, а тяжелые шишки при падении могут оставить вмятный на капоте или крыше.

Каштан и шелковица: падающие плоды деформируют кузов, а пятна от ягод и сока шелковицы иногда невозможно вывести.

Отдельную опасность для внешнего вида автомобиля представляет птичий помет. Из-за высокого содержания кислот в своем составе он способен повредить верхний слой защитного покрытия кузова всего за несколько часов.

Кроме того, в жаркую и ветреную погоду существенно возрастает риск падения на припаркованные машины больших веток или целых деревьев. Учитывая эти факторы, эксперты советуют автовладельцам выбирать для стоянки открытые площадки или использовать специальные защитные чехлы.

