Почему нельзя мыть авто сразу после поездки в жару: водителям назвали главную опасность

Мытье авто / © Pixabay

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Стирка автомобиля сразу после длительной поездки в жаркую погоду может серьезно повредить детали машины и ее лакокрасочное покрытие.

Об этом сообщает Ampercar.

По словам экспертов, горячему автомобилю обязательно нужно дать время остыть из-за нескольких критических рисков. Во-первых, горячая вода или моечная химия на раскаленном кузове провоцируют появление микротрещин на лаке и краске из-за термического шока. Кроме того, капли воды на солнце действуют как маленькие линзы и дополнительно выжигают покрытие.

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Если автомобильный шампунь или активная пена успеют высохнуть на горячем металле, они оставят матовые пятна и разводы, которые часто можно убрать только полированием.

Во-вторых, под удар попадает техника. После интенсивного движения и торможения металлические диски сильно нагреваются.

«Попадание холодной воды способно вызвать термический удар, что приводит к их искривлению», — отмечают специалисты.

Следствием такой деформации становится вибрация и избиение при попытке остановить машину. Чтобы избежать повреждений тормозов и кузова летом, водителям советуют соблюдать простые правила безопасной мойки:

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подождать 15–20 минут после поездки, чтобы тормоз и кузов успели самостоятельно остыть;

мыть машину исключительно в тени или внутри крытого бокса, пряча ее от прямого солнца;

сначала сбить основную грязь обычной водой, чтобы плавно снизить температуру металла, и только затем наносить автохимию;

тщательно смывать пену, не позволяя ей высыхать на кузове;

обязательно вытирать машину досуха чистой микрофиброй, чтобы на поверхности не оставалось водяных пятен.

Напомним, на дорогах появился новый дорожный знак «2+», незнание которого может привести к значительным финансовым потерям для водителей и туристов.

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