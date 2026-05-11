Почему нельзя заправлять авто до полного бака: главные риски

Почему нельзя заправлять полный бак / © pixabay.com

Реклама

Водители, которые любят ездить с комфортом, предпочитают заправку полного бака. Но можно ли так поступать? Делимся, почему не стоит заправлять полный бак авто.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Почему не стоит заправлять полный бак авто

Во время заправки водители могут столкнуться с определенными проблемами. Среди них, в частности, и полный бак автомобиля. Ведь с полным баком повышаются риски проблем с вентиляционной системой автомобиля.

Реклама

Во многих новых машинах сейчас существуют специальные клапаны в баках. Одна из них имеет ответственную функцию: если машина попадет в ДТП, клапан перекроется и горючее не будет разливаться и создавать дополнительную опасность.

Второй клапан в бензобаке предназначен для подачи и регулировки воздуха. Он нужен, чтобы внутри бензобака не образовывалось слишком высокое давление.

Когда водители заправляют полный бак, они могут превышать допустимые нормы, если бензин переливается через верхние клапаны.

Если топливо попадет на детали, под риском поломки может оказаться ходовая и проводка, а в салоне может появиться резкий запах бензина.

Реклама

Летом, особенно в сильную жару, эксперты не рекомендуют заливать полный бак. Не стоит доливать бензин, когда автоматический пистолет подачи топлива уже остановился.

Во время нагревания топливо начинает расширяться в объеме. Из-за этого увеличивается риск утечки бензина из бака. Так может произойти, если крышка горловины неисправна или плохо закрыта.

Нельзя ездить и с пустым баком. Не игнорируйте сигналы автомобиля к заправке. Из-за перегрузки топливный насос может сгореть.

Когда в баке заканчивается топливо, насос начинает перегонять горячий воздух, который перегревает весь механизм. Если двигатель вашего авто будет постоянно работать в условиях низкого количества топлива, топливный фильтр забьется осадком и не будет работать исправно.

Реклама

За какие номерные знаки теперь могут наказать водителей

Напомним, что в Украине правоохранители ужесточили контроль за соблюдением стандартов номерных знаков. Штраф в размере 1190 грн грозит водителям не только за отсутствие номера, но и за его нечитабельность с расстояния 20 метров.

Также оштрафовать могут за использование рамок, закрывающих символы, или неправильное крепление.

Значительно более строгие санкции предусмотрены за самовольную установку спецномеров (силовых структур или дипучреждений): первое нарушение обойдется в 2 250 грн, а повторное — до 5 100 грн с риском лишения прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Наказать водителей могут за грязные или поврежденные знаки, заклеивание их пленкой или краской, а также отсутствие хотя бы одного номерного знака.

Реклама

Новости партнеров