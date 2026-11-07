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- Авто Мир
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Почему водители наклеивают знак в виде рыбки на авто — не все об этом знают
На многих автомобилях на задней части можно увидеть стилизованное изображение рыбки. Кажется, это просто декоративная наклейка, но по сути она часто несет скрытый смысл.
На дорогах довольно часто можно заметить автомобили с лаконичным силуэтом рыбки на бампере, багажнике или стекле. Несмотря на распространенное предубеждение, этот знак не имеет никакого отношения к ярым рыбакам или морской тематике, а сами Правила дорожного движения о нем молчат.
Об этом пишет издание УНИАН.
История этого символа достигает времен древней Римской империи, когда христиане подвергались жестоким преследованиям. Чтобы распознать «своих» и не подвергнуться опасности, верующие оставляли изображение рыбы на домах, в тайниках и катакомбах.
Дело в том, что греческое слово «рыба» переводится как «ИХТИС» (ΙΧΘΥΣ). Для древних христиан это была древняя аббревиатура фразы: «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель» (Iesus Christos Theou Yios Sōtēr). Когда христианство стало официальной религией, главным символом веры стал крест, а рыбка на столетие отошла в тень.
Иногда наклейка с рыбкой достается «по наследству» от предыдущего владельца машины. Новый водитель может не снимать ее из-за ее красоты или личных убеждений.
Закон о наклеивании религиозных символов на кузов или стекло нет. Однако есть важная оговорка: символ запрещен наклеивать непосредственно на государственные номерные знаки. Согласно действующему законодательству Украины, номер должен оставаться полностью читаемым и чистым. Нарушение этого правила влечет штраф в размере 1190 гривен.
Раньше мы писали о том, зачем в автомобиле нужны ручки над дверью. Больше о скрытой функции читайте в новости.