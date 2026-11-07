Наклейка с рыбкой — это не просто красивая мелочь. Фото: newsauto

Реклама

На дорогах довольно часто можно заметить автомобили с лаконичным силуэтом рыбки на бампере, багажнике или стекле. Несмотря на распространенное предубеждение, этот знак не имеет никакого отношения к ярым рыбакам или морской тематике, а сами Правила дорожного движения о нем молчат.

Об этом пишет издание УНИАН.

Реклама

История этого символа достигает времен древней Римской империи, когда христиане подвергались жестоким преследованиям. Чтобы распознать «своих» и не подвергнуться опасности, верующие оставляли изображение рыбы на домах, в тайниках и катакомбах.

Реклама

Дело в том, что греческое слово «рыба» переводится как «ИХТИС» (ΙΧΘΥΣ). Для древних христиан это была древняя аббревиатура фразы: «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель» (Iesus Christos Theou Yios Sōtēr). Когда христианство стало официальной религией, главным символом веры стал крест, а рыбка на столетие отошла в тень.

Иногда наклейка с рыбкой достается «по наследству» от предыдущего владельца машины. Новый водитель может не снимать ее из-за ее красоты или личных убеждений.

Закон о наклеивании религиозных символов на кузов или стекло нет. Однако есть важная оговорка: символ запрещен наклеивать непосредственно на государственные номерные знаки. Согласно действующему законодательству Украины, номер должен оставаться полностью читаемым и чистым. Нарушение этого правила влечет штраф в размере 1190 гривен.

Раньше мы писали о том, зачем в автомобиле нужны ручки над дверью. Больше о скрытой функции читайте в новости.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров