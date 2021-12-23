Почти -30%: производство автомобилей в одной из европейских стран упало до показателя 37-летней давности

Почти -30%: производство автомобилей в одной из европейских стран упало до показателя 37-летней давности

Там сойдет с конвейеров менее одного миллиона машин в 2021 году.

Автопроизводство в Великобритании по итогам ноября потерпело серьезное падение.

Отмечается, что в Соединенном Королевстве в прошлом месяце выпуск машин упал на 28,7% – до 75 756 единиц. По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Это минимальное значение за последние 37 лет, свидетельствуют распространенные в четверг данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), передает "Укравтопром".

Согласно обнародованному ранее прогнозу организации, второй год подряд в Великобритании в 2021 году будет произведено менее одного миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. В 2022 году этот показатель превысит 1 млн, а к 2024 году вырастет до 1,2 млн единиц.

В этом году с конвейеров британских заводов сошла 797 261 машина, что на 432 794 меньше по сравнению с 2019 годом. Это, в частности, связано с нехваткой микросхем, и, по словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, проблема "предположительно будет сказываться на работе индустрии в течение следующего года".

Выпуск автомобилей для внутреннего рынка снизился на 18,8%, а на экспорт – на 30,4%. В то же время, продолжается рост производства электромобилей и новейших гибридных машин. В ноябре их доля достигла нового рекорда – 32,7% всех производимых автомашин.

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