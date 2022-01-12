Почти 70% американцев не расценивают электрокар или гибрид, как свою следующую машину: названы причины

Почти 70% американцев не расценивают электрокар или гибрид, как свою следующую машину: названы причины

Не очень рады "зеленым" автомобилям в Японии и Южной Корее.

Жители США не слишком предпочитают покупать электрокар или гибрид, как свою следующую машину.

К такому выводу пришла консталтинговая компания Deloitte, которая провела соответствующее исследование.

Так, целых 69% американцев не хотят, чтобы в их доме стоял подобный автомобиль. Согласно исследованию, только 17 процентов американцев выберут гибридный автомобиль, когда придет время менять транспортное средство. Всего пять процентов готовы купить подключаемый гибрид и столько же — электрокар.

Среди причин, по которым они останутся верны традиционным двигателям внутреннего возгорания, опрошенные назвали низкую дальность хода и недостаточное количество зарядных станций.

Приблизительно такой результат получили в Юго-Восточной Азии: там за ДВС выступают 66 процентов опрошенных. Самые популярные "зеленые" автомобили в Китае и Индии, где машины без электромоторов купят в следующий раз — по 58 процентов автомобилистов. В Германии, которая вместе с другими странами Евросоюза планирует отказаться от ДВС до 2035 года, тенденция уже сломалась: 51 процент высказался за электрифицированные модели.

В Японии только 39 процентов опрошенных против машин на электротяге, а в Южной Корее – 37 процентов. В то же время, среди японцев чистый электромобиль выбрали бы 11 процентов, а среди корейцев – 23 процента, что является самым высоким показателем в опросе.

Интересно, что большинство жителей Японии, Индии и США хотели бы заряжать электрокары и гибриды дома, а в Южной Корее и Азии предпочитают общественные зарядные станции. Основной причиной покупки батарейной машины стало беспокойство состоянием окружающей среды и глобальным потеплением. На втором месте оказалось снижение расходов на топливо, однако при повышении цен на электроэнергию интерес публики может резко сместиться в сторону ДВС, показало исследование.

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