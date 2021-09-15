Почти половина стран ЕС имеет очень плохую инфраструктуру зарядок для электрокаров: исследование

Почти половина стран ЕС имеет очень плохую инфраструктуру зарядок для электрокаров: исследование

10 стран не имеют даже одного зарядного устройства на каждые 100 километров.

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнаружила, что в большинстве государств-членов Европейского Союза есть серьезный недостаток пунктов зарядки для электрических автомобилей вдоль дорог.

Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Исследование показало, что 10 стран не имеют даже одного зарядного устройства на каждые 100 километров ключевых дорог. Почти во всех этих странах электромобили занимают менее 3% рынка.

Топ-5 стран с наименьшим количеством зарядок на 100 километров:

Литва (0,2 станции на 100 км);

Греция (0,2)

Польша (0,4)

Латвия (0,5);

Румыния (0,5).

В ACEA отметили, что если в этих странах ситуация не улучшится, и водителям придется преодолевать 200 км и более для поиска зарядных станций, там не увеличится количество электрокаров.

У 18 стран-членов ЕС есть менее 5 пунктов зарядки на 100 км дороги, и только четыре имеют более 10 зарядных устройств на каждые 100 км.

Топ-5 стран с наибольшим количеством зарядок на 100 километров:

Нидерланды (47,5);

Люксембург (34,5);

Германия (19,4);

Португалия (14,9);

Австрия (6,1).

Ассоциация подчеркнула, что контраст между Нидерландами и Польшей, которая в восемь раз больше, впечатляет. Она отметила, что ЕС нужно увеличить количество зарядок в очень короткие сроки.

"Достижения в нескольких западноевропейских странах обнадеживают, но не должны отвлекать нас от ужасного состояния сети зарядки в других странах ЕС", — резюмировали в ACEA.

Ранее сообщалось, что Tesla готовится к массовому расширение сети зарядок Supercharger.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку