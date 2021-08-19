Почти заехала на одном колесе в грузовик: Сеть озадачила странная авария легкового авто (видео)

Почти заехала на одном колесе в грузовик: Сеть озадачила странная авария легкового авто (видео)

Оказывается, этому было вполне адекватное объяснение.

В Сети появилось видео с весьма необычной аварией с участием седана и грузовика.

Так, грузовик доставки еды припарковался на правой стороне дороги, чтобы разгрузить товар. Для этого его водитель установил рампу.

На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, что через несколько минут после этого в кадре появляется легковое авто, которое на невысокой скорости въезжает на рампу одним колесом и продолжает движение ко встрече с бортом. На видео можно увидеть, что стоп-сигналы не сработали, а значит водитель не пытался остановиться.

Соответствующее видео было опубликовано на Reddit.

Так как седан застрял наверху, на место приехала не только полиция, но и скорая помощь, а также пожарные. Как только автомобиль спустили на землю, водитель вышла из салона.

Как сообщила сама женщина, у ее транспортного средства отказала тормозная система. У нее не было другого варианта остановить автомобиль, поэтому она решила забраться по рампе.

Ранее рассказывалось о том, что в Китае произошла первая смертельная авария с участием электрокара NIO.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку