Подержанные авто с максимальным шансом на перепродажу: какие модели сохраняют цену

Многие новые автомобили значительно теряют в стоимости уже в первые годы эксплуатации. Это создает идеальную возможность для покупателей на вторичном рынке существенно сэкономить. Эксперты определили модели, которые после начального падения цены стабильно держат свою стоимость.

Об этом сообщает «Автотема».

В частности, Toyota Camry и некоторые модели Mazda (например, «тройка») резко дешевеют в течение первых пяти лет, но затем их цена фиксируется. Это позволяет купить автомобиль со значительной скидкой и сохранить его высокую остаточную стоимость. Американский автомеханик Джон Лин советует искать Honda Civic 2018 года с пробегом около 60 тысяч километров.

Топ-9 автомобилей с пробегом для максимальной экономии

Эксперты рекомендуют обращать внимание на такие модели, которые обеспечивают наибольшую выгоду по сравнению с ценой нового авто:

Hyundai Elantra: после 6 лет эксплуатации экономия может превысить 50% от цены нового ($22 125).

Mazda 3: модель 2018-2019 г.в. можно купить наполовину дешевле , чем новую ($23 950).

Toyota Camry: 6-летний седан обойдется на 40% дешевле нового ($28 700).

Honda Accord: 6-летняя модель позволит сэкономить 40% от цены нового авто ($28 295).

Chevrolet Silverado 1500: новый стоит от $37 000, а модель 2018 года можно найти даже за $20 000 .

Honda Civic: новая стоит от $24 250, а модель 2018 года — от $14 415 .

Toyota RAV4: модель 2018 года дешевеет на 25% от цены нового авто ($29 250).

Subaru Outback: автомобиль 2018 года также можно приобрести со скидкой 25% от цены нового ($29 010).

Toyota Tacoma: даже более старые модели держат высокую цену — подержанную можно найти от $22 500 (новая — от $31 590).

Покупка этих моделей позволяет избежать наиболее стремительного падения цены нового автомобиля, сохраняя при этом высокую надежность и хорошие шансы на выгодную перепродажу в будущем.

