Подержанные автомобили, которые обходятся дороже всего: эксперт удивил рейтингом

Покупка некоторых популярных подержанных автомобилей может обернуться для нового владельца неожиданно высокими затратами на ремонт. Есть пять моделей, чьи скрытые конструктивные недостатки и высокая стоимость обслуживания превращают их в финансово рискованный выбор.

Об этом сообщил автоэксперт на YouTube-канале «Юра Горячий».

Эксперт отмечает, что проблемы варьируются от крайне чувствительных вариаторов к сверхсложным в замене цепей ГРМ.

1. Volvo (XC90, XC60, S90, 2015–2017)

Ранние модели премиальных кроссоверов Volvo, выпущенные в 2015-2017 годах, несут высокие риски из-за перехода компании на единую линейку двухлитровых бензиновых двигателей. Двигатели отличаются повышенным потреблением масла, склонностью к образованию заусенцев в цилиндрах и неисправностями топливных систем.

Устранение этих «болячек» может стоить около 3000 долларов. Рекомендуется рассматривать модели исключительно с 2017 года выпуска и новее, где большинство конструктивных проблем уже устранено.

2. Nissan Rogue

Один из самых популярных кроссоверов в своем сегменте из-за доступной цены. Его главная слабость — вариатор (CVT), который чрезвычайно чувствителен к условиям эксплуатации.

Вариатор боится перегрева, агрессивной езды и резких стартов. Ресурс этой трансмиссии без дополнительного охлаждения редко превышает 150 000–200 000 км². Выход из строя вариатора требует дорогостоящего ремонта или полной замены.

3. Audi Q5 и Q7 (с 3.0 бензиновым двигателем)

Покупка этих премиальных кроссоверов с 3-литровым бензиновым двигателем может стать финансовым бременем из-за высокой стоимости регламентных работ. Сверхсложная замена цепного привода ГРМ. Стоимость оригинального комплекта ГРМ составляет более 2000 долларов.

Из-за необходимости демонтажа значительной части моторного отсека стоимость самой работы может достигать 1000 долларов и более. У двигателя также высокое потребление топлива — более 17 литров на 100 км.

4. Volkswagen CC (Passat CC, 2011–2012)

Бензиновые версии этих моделей с пробегами более 200 000 км часто страдают классическими проблемами двухлитровых двигателей TSI: повышенное потребление масла и изношенные цепи ГРМ.

Слабая стойкость кузова к коррозии, особенно на авто из импортированных из США. Дорогой ремонт двигателя и значительное падение спроса, что приводит к низкой ликвидности при последующей продаже.

5. Audi e-tron

Этот электромобиль оказался в антирейтинге не из-за поломок, а из-за неоправданного соотношения цены и результата на вторичном рынке (стоимость более 30 000 долларов).

Катастрофически низкий запас хода. Даже в идеальном состоянии батареи реальный пробег редко превышает 300 км, а зимой может падать до 220–250 км. Такая автономность является позором и неуважением к клиентам для премиального электрокара с таким высоким ценником.

Напомним, украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует значительный рост, зафиксировав в ноябре самый лучший показатель продаж за последние 14 месяцев. В прошлом месяце украинцы приобрели около 8,3 тысяч новых авто.

Также сообщалось, что мифы о якобы опасном электромагнитном излучении в салоне электромобилей были развенчаны основательным исследованием, проведенным немецким автоклубом ADAC совместно с Федеральным ведомством радиационной защиты.