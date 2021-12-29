Подержанные автомобили в США стали лучше инвестицией, чем биткоин: аналитики назвали причины

Только за последние четыре месяца цены на машины с пробегом выросли на 20%.

В США продолжают существенно дорожать подержанные автомобили.

Об этом в интервью CNBC заявил президент компании по исследованию рынка Джим Бьянко.

"Рынок подержанных автомобилей постоянно растет, цены растут, к радости продавцов, тогда как те, кому приходится покупать, явно недовольны. Причины хорошо известны — отсутствие электронных компонентов привело к сокращению производства новых автомобилей, что усложняет их покупку", — сказал Бьянко.

Инвестиционный эксперт отмечает, что только за последние четыре месяца цены на подержанные автомобили выросли на 20%. Этот рост выше, чем у индекса S&P, но также выше, чем у биткойна. Бьянко подчеркнул также, что лучшее вложение на 2021 год — это машина, пусть даже она не ездит, а стоит в гараже.

Аналитик добавил, что биткойн, известнейшая криптовалюта, продолжает фиксировать взлеты и падения, поднявшись от 29 до 43 тысяч долларов за последние шесть месяцев. Однако в случае подержанных автомобилей рост произошел не из-за спекуляций на фондовом рынке, а из-за реальной потребности рынка.

Данные Kelley Blue Book рынка США показывают, что средняя цена на новый автомобиль в ноябре составляла 46 320 долларов, а цена подержанного автомобиля – 27 569 долларов, что на 27% больше, чем за тот же период в прошлом году.

"Происходящее имеет характеристики пузыря, который лопнет. Подержанные автомобили должны быть амортизированными активами. Следовательно, эта тенденция должна закончиться в какой-то момент, но до этого может произойти еще более серьезный рост, если кризис чипов не будет разрешен", — прогнозирует Б 'янко.

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