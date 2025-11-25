- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 2 мин
Подержанные электромобили станут самой выгодной покупкой в 2026 году — аналитики
В 2026 году б/у электромобили станут самым выгодным выбором для покупателей: на рынок выйдет волна 2–3-летних лизинговых EV с гарантиями, минимальным пробегом и более низкой ценой.
Рынок б/ у электромобилей станет ключевым драйвером продаж 2026 года. Тенденция будет напрямую касаться и Украины, где более 85% электрокаров — импортируемые подержанные.
Это прогнозируют аналитики центра Recurrent Auto.
Почему спрос сместится в сторону "б/у" электромобилей
В 2026 году ожидается период высокой ценовой чувствительности:
рост пошлин на новые авто,
удорожание логистики,
осторожность покупателей из-за экономических факторов.
В кризисные периоды продажи новых авто традиционно падают, в то время как вторичный рынок остается стабильным. В сегменте EV эта разница будет особенно заметна.
Почти новые, с гарантией и минимальным пробегом
На вторичном рынке будут преобладать электромобили 2023-2025 годов выпуска, которые имеют:
7–8 лет гарантии на батарею,
современные технологии — ADAS, OTA-обновление, мобильные сервисы,
минимальный пробег и медленный износ конструктивных элементов.
Согласно оценкам Recurrent Auto, обслуживание EV обходится на 40–50% дешевле, чем авто с ДВС.
Главный фактор - "волна" лизинговых возвратов
2026 США и Европа вернут на рынок до 500 тысяч лизинговых электромобилей, которые:
имеют 2–3 года,
находятся в отличном техническом состоянии,
сохраняют действующие гарантии.
Эти автомобили массово появятся на аукционах и с определенной задержкой попадут в Украину.
Темп развития новых EV замедляется
Если раньше новые модели EV давали резкий технологический скачок, то в 2025-2026 годах разница между новыми и 2-летними электромобилями уже невелика. При этом разница в цене составит 30–50%, что делает подержанные авто значительно более выгодными.
Украинский контекст
Поскольку Украина традиционно ориентируется на рынок подержанных автомобилей:
2026 предложение современных EV значительно вырастет,
появится больше контрактных батарей и сервисных возможностей,
электромобили снова станут экономически выгоднее на фоне возврата НДС на импорт новых авто.
Покупатели смогут приобрести электромобили с запасом хода 350–500 км по цене новой модели бюджетного класса.
Как выбирать подержанный электромобиль 2026 года
проверять состояние батареи (SOH);
смотреть историю подзарядок (преимущество — домашнее AC);
уточнять перенос гарантии;
оценивать доступность профильного сервиса.
Вывод
2026 год станет периодом, когда подержанные электромобили объективно выгоднее новых по соотношению цены и возможностей. Для украинского рынка это шанс получить большой выбор доступных и современных EV именно в момент, когда импорт новых автомобилей подорожает.
Ранее мы рассказывали, что во время войны в Украине авто подорожали вдвое. Узнайте, что происходит на рынке во время войны.