Подержанные электромобили станут самой выгодной покупкой в 2026 году — аналитики

Электромобили / © Pexels

Рынок б/ у электромобилей станет ключевым драйвером продаж 2026 года. Тенденция будет напрямую касаться и Украины, где более 85% электрокаров — импортируемые подержанные.

Это прогнозируют аналитики центра Recurrent Auto.

Почему спрос сместится в сторону "б/у" электромобилей

В 2026 году ожидается период высокой ценовой чувствительности:

рост пошлин на новые авто,

удорожание логистики,

осторожность покупателей из-за экономических факторов.

В кризисные периоды продажи новых авто традиционно падают, в то время как вторичный рынок остается стабильным. В сегменте EV эта разница будет особенно заметна.

Почти новые, с гарантией и минимальным пробегом

На вторичном рынке будут преобладать электромобили 2023-2025 годов выпуска, которые имеют:

7–8 лет гарантии на батарею,

современные технологии — ADAS, OTA-обновление, мобильные сервисы,

минимальный пробег и медленный износ конструктивных элементов.

Согласно оценкам Recurrent Auto, обслуживание EV обходится на 40–50% дешевле, чем авто с ДВС.

Главный фактор - "волна" лизинговых возвратов

2026 США и Европа вернут на рынок до 500 тысяч лизинговых электромобилей, которые:

имеют 2–3 года,

находятся в отличном техническом состоянии,

сохраняют действующие гарантии.

Эти автомобили массово появятся на аукционах и с определенной задержкой попадут в Украину.

Темп развития новых EV замедляется

Если раньше новые модели EV давали резкий технологический скачок, то в 2025-2026 годах разница между новыми и 2-летними электромобилями уже невелика. При этом разница в цене составит 30–50%, что делает подержанные авто значительно более выгодными.

Украинский контекст

Поскольку Украина традиционно ориентируется на рынок подержанных автомобилей:

2026 предложение современных EV значительно вырастет,

появится больше контрактных батарей и сервисных возможностей,

электромобили снова станут экономически выгоднее на фоне возврата НДС на импорт новых авто.

Покупатели смогут приобрести электромобили с запасом хода 350–500 км по цене новой модели бюджетного класса.

Как выбирать подержанный электромобиль 2026 года

проверять состояние батареи (SOH);

смотреть историю подзарядок (преимущество — домашнее AC);

уточнять перенос гарантии;

оценивать доступность профильного сервиса.

Вывод

2026 год станет периодом, когда подержанные электромобили объективно выгоднее новых по соотношению цены и возможностей. Для украинского рынка это шанс получить большой выбор доступных и современных EV именно в момент, когда импорт новых автомобилей подорожает.

