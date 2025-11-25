ТСН в социальных сетях

95
2 мин

Подержанные электромобили станут самой выгодной покупкой в 2026 году — аналитики

В 2026 году б/у электромобили станут самым выгодным выбором для покупателей: на рынок выйдет волна 2–3-летних лизинговых EV с гарантиями, минимальным пробегом и более низкой ценой.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Электромобили

Электромобили / © Pexels

Рынок б/ у электромобилей станет ключевым драйвером продаж 2026 года. Тенденция будет напрямую касаться и Украины, где более 85% электрокаров — импортируемые подержанные.

Это прогнозируют аналитики центра Recurrent Auto.

Почему спрос сместится в сторону "б/у" электромобилей

В 2026 году ожидается период высокой ценовой чувствительности:

  • рост пошлин на новые авто,

  • удорожание логистики,

  • осторожность покупателей из-за экономических факторов.

В кризисные периоды продажи новых авто традиционно падают, в то время как вторичный рынок остается стабильным. В сегменте EV эта разница будет особенно заметна.

Почти новые, с гарантией и минимальным пробегом

На вторичном рынке будут преобладать электромобили 2023-2025 годов выпуска, которые имеют:

  • 7–8 лет гарантии на батарею,

  • современные технологии — ADAS, OTA-обновление, мобильные сервисы,

  • минимальный пробег и медленный износ конструктивных элементов.

Согласно оценкам Recurrent Auto, обслуживание EV обходится на 40–50% дешевле, чем авто с ДВС.

Главный фактор - "волна" лизинговых возвратов

2026 США и Европа вернут на рынок до 500 тысяч лизинговых электромобилей, которые:

  • имеют 2–3 года,

  • находятся в отличном техническом состоянии,

  • сохраняют действующие гарантии.

Эти автомобили массово появятся на аукционах и с определенной задержкой попадут в Украину.

Темп развития новых EV замедляется

Если раньше новые модели EV давали резкий технологический скачок, то в 2025-2026 годах разница между новыми и 2-летними электромобилями уже невелика. При этом разница в цене составит 30–50%, что делает подержанные авто значительно более выгодными.

Украинский контекст

Поскольку Украина традиционно ориентируется на рынок подержанных автомобилей:

  • 2026 предложение современных EV значительно вырастет,

  • появится больше контрактных батарей и сервисных возможностей,

  • электромобили снова станут экономически выгоднее на фоне возврата НДС на импорт новых авто.

Покупатели смогут приобрести электромобили с запасом хода 350–500 км по цене новой модели бюджетного класса.

Как выбирать подержанный электромобиль 2026 года

  • проверять состояние батареи (SOH);

  • смотреть историю подзарядок (преимущество — домашнее AC);

  • уточнять перенос гарантии;

  • оценивать доступность профильного сервиса.

Вывод

2026 год станет периодом, когда подержанные электромобили объективно выгоднее новых по соотношению цены и возможностей. Для украинского рынка это шанс получить большой выбор доступных и современных EV именно в момент, когда импорт новых автомобилей подорожает.

Ранее мы рассказывали, что во время войны в Украине авто подорожали вдвое. Узнайте, что происходит на рынке во время войны.

