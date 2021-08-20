Погуляли на славу: в Индии полиция конфисковала 11 суперкаров во время автопробега в честь Дня Независимости

Погуляли на славу: в Индии полиция конфисковала 11 суперкаров во время автопробега в честь Дня Независимости

В течение нескольких месяцев за водителями элитных авто пристально следили правоохранители.

В Индии полиции удалось конфисковать ряд суперкаров во время автопробега, который был посвящен Дню Независимости.

По информации IndiaToday, группа владельцев роскошных экзотических автомобилей и суперкаров провела на выходных встречу, посвященную Дню независимости страны. Группа из не менее 15 роскошных машин собралась вблизи международного аэропорта Раджива Ганди в Хайдарабаде.

Неожиданно для всех на празднование "заглянула" полиция, и провела рейд, в ходе которого были изъяты 11 из 15 машин, поскольку их владельцы не уплатили налоги на роскошь в штате Телангана. Сообщается, автомобили были зарегистрированы в других штатах, где налоги были ниже. Указанный налог в штате Телангана составляет 14% от стоимости нового транспортного средства.

Водителям автомобилей было от 25 до 35 лет. Они прибыли на взлет, чтобы похвастаться своими машинами, среди которых было несколько Lamborghini Huracan, Maserati GranTurismo, Ferrari и Rolls-Royce.

Выяснилось, что власть месяцами наблюдала за транспортными средствами, владельцы которых принадлежали преимущественно "семьям политиков и промышленников". Узнав о сборе возле аэропорта, власти решили действовать.

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