Поколение Z боится садиться за руль: исследование показало неожиданные страхи

Новое масштабное исследование, проведённое экспертами компании Tempcover, выявило неожиданно высокий уровень тревожности среди молодых водителей. Опрос 2000 представителей поколения Z (зуммеров) показал, что базовые навыки управления автомобилем, ранее считавшиеся рутиной, сегодня вызывают у молодежи настоящий ужас и становятся причиной серьезных жизненных ограничений.

Об этом пишет Daily mail.

ТОП-задач, вызывающих панику

Согласно результатам, техническое обслуживание и сложные маневры являются главными триггерами стресса. Самым большим страхом респонденты назвали замену пробитого колеса. Однако фобии касаются не только техники, но и самого процесса движения:

Параллельная парковка: 45% опрошенных признались, что лучше пройдут пешком 10 минут от удаленного места стоянки, чем попытаются припарковаться параллельно бордюру.

Скоростные трассы: выезд на автомагистрали и движение большими кольцевыми развязками вызывает панику даже у тех, кто уже имеет водительское удостоверение.

Мелкий сервис: для 12% водителей даже пользование автоматической автомойкой является стрессовым опытом. Также молодежь опасается заправлять шины воздухом, проверять уровень масла и прикуривать аккумулятор от другого авто.

Социальное и карьерное влияние «автофобии»

Эксперты отмечают, что проблема выходит за пределы дорожного движения. Страх перед рулем стал помехой для профессионального развития молодежи. Каждый десятый респондент отказался от работы своей мечты, потому что боялся необходимости каждый день ездить на большие расстояния. Еще 10% опрошенных отклонили предложения о повышении, если новая должность требовала более частых поездок или более длительного пребывания в пути.

Джейк Ламберт, эксперт Tempcover, называет это «скрытым кризисом на дорогах». По его словам, уверенность приходит только с опытом, но поскольку начинающие водители избегают сложных ситуаций, они застревают в замкнутом круге собственной тревоги.

Научный взгляд и методы борьбы

По данным организации Anxiety Care UK, вождение входит в список самых распространенных фобий. Специалисты объясняют, что мозг молодых людей часто «запрограммирован» на реакцию страха в ситуациях, объективно не смертельных.

Для преодоления этого состояния психологи советуют метод постепенной экспозиции (декондиционирования):

Привыкание. Начните с простого сиденья в заведенном авто без движения. Микро-шаги. Совершайте поездки вокруг собственного квартала, постепенно увеличивая дистанцию. Сопровождение. Первые сложные маршруты проходите с пассажиром, который может оказать моральную поддержку. Повторение. Выполняйте один и тот же маршрут самостоятельно несколько раз, прежде чем переходить к более сложным локациям, например автомагистрали.

