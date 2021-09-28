Покупателям одной из моделей Tesla придется ждать свой автомобиль до весны следующего года

Покупателям одной из моделей Tesla придется ждать свой автомобиль до весны следующего года

Хотя более дорогую версию можно получить уже в ноябре этого года.

В США покупателям новой Tesla Model Y Long Range придется ждать доставку своего авто до апреля 2022 года.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Отмечается, что в стране увеличивается диспропорция между спросом и предложением на эту версию электрокара. Хотя еще неделю назад были прогнозы, что на авто придется ждать до марта, а две недели назад — до февраля.

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Те, кто очень хочет купить Model Y могут потратить еще дополнительных 7000 долларов за версию Performance, которую можно будет получить в ноябре. В то же время стандартная версия в цене не изменилась.

Наверное, из-за того, что этот электрокар является наиболее востребованной моделью в линейке, компания и начнет из него производство на новой фабрике в Техасе.

Ниже приведен список автомобилей компании и ориентировочное время их поставок:

Tesla Model 3:

Standard Range Plus: март 2022 г.;

Long Range: декабрь;

Performance: ноябрь.

Tesla Model S:

Long Range: март — апрель 2022 г.;

Plaid: январь — февраль 2022.

Tesla Model X:

Long Range: март — апрель 2022 г.;

Plaid: март — апрель 2022.

Tesla Model Y:

Long Range: апрель 2022 г.;

Performance: ноябрь.

Ранее сообщалось, что Tesla Model Y показал превосходный результат в "лосином тесте".

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