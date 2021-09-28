Покупателям одной из моделей Tesla придется ждать свой автомобиль до весны следующего года

Хотя более дорогую версию можно получить уже в ноябре этого года.
В США покупателям новой Tesla Model Y Long Range придется ждать доставку своего авто до апреля 2022 года.
Об этом сообщает сайт InsideEVs.
Отмечается, что в стране увеличивается диспропорция между спросом и предложением на эту версию электрокара. Хотя еще неделю назад были прогнозы, что на авто придется ждать до марта, а две недели назад — до февраля.
Те, кто очень хочет купить Model Y могут потратить еще дополнительных 7000 долларов за версию Performance, которую можно будет получить в ноябре. В то же время стандартная версия в цене не изменилась.
Наверное, из-за того, что этот электрокар является наиболее востребованной моделью в линейке, компания и начнет из него производство на новой фабрике в Техасе.
Ниже приведен список автомобилей компании и ориентировочное время их поставок:
Tesla Model 3:
- Standard Range Plus: март 2022 г.;
- Long Range: декабрь;
- Performance: ноябрь.
Tesla Model S:
- Long Range: март — апрель 2022 г.;
- Plaid: январь — февраль 2022.
Tesla Model X:
- Long Range: март — апрель 2022 г.;
- Plaid: март — апрель 2022.
Tesla Model Y:
- Long Range: апрель 2022 г.;
- Performance: ноябрь.
Ранее сообщалось, что Tesla Model Y показал превосходный результат в "лосином тесте".