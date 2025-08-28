Полиция будет штрафовать за неисправную "запаску": что нужно знать водителям

Запаска / © Фото из открытых источников

В Украине водителей предупреждают о более строгих требованиях к состоянию запасных колес. Как сообщают в полиции, даже запаска, которой ни разу не пользовались, но которой больше пяти лет, может стать основанием для штрафа.

Об этом пишет портал "In Korr".

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за использование поврежденной или непригодной "запаски" владельцу авто может грозить штраф от 340 до 510 гривен. В некоторых случаях транспортное средство могут даже отправить на штрафплощадку.

Юристы отмечают, что требования к запасному колесу не отличаются от требований к основным шинам. Если резина потеряла эластичность или срок ее эксплуатации истек, водитель рискует получить взыскание.

В полиции подчеркивают, что такое требование связано с безопасностью на дорогах: неисправная "запаска" может привести к аварии из-за плохого сцепления с дорожным покрытием.

Эксперты советуют автовладельцам регулярно проверять состояние запасного колеса, соблюдать условия его хранения и своевременно обновлять, чтобы избежать не только штрафов, но и опасных ситуаций на дороге.

