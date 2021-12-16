Полную версию автопилота Tesla опробовали на самой смертоносной дороге в США: что из этого вышло (видео)

Полную версию автопилота Tesla опробовали на самой смертоносной дороге в США: что из этого вышло (видео)

Эксперимент насчитывает 318 поворотов.

Полную версию автопилота Tesla решили опробовать на самой смертоносной дороге в США.

Об этом сообщает AutoEvolution.

Отмечается, что к эксперименту прибег блогер, который вообще не имеет никакого отношения к автомобилям. Это делает его обзор системы автоматизированного управления Tesla менее ангажированным, поскольку он не связан с брендом или результатом. Он тоже обычный человек без особого знания автомобиля.

Участком для тестирования Full Self Driving он выбрал "Хвост Дракона" – 11-мильный отрезок горной дороги с 318 поворотами.

Перед выездом на маршрут он очень нервничает. Особенно после встречи с "Деревом стыда", на котором висят части разбитых на этой дороге транспортных средств. В начале пути, когда автопилот начал работать, парень чувствовал себя неудобно, поскольку Model 3 держалась поближе к центру узкой дороги с двойной желтой полосой посередине. Хотя это действительно выглядело несколько неправильно с точки зрения водителя человека, но автомобиль хорошо вписывался в слепые повороты и делал свое дело должным образом.

В конце концов экспериментатор успокоился и дал машине ехать самостоятельно, держа руки на руле на всякий случай. Но ни одного такого случая на всем маршруте протяженностью 17,7 километра не произошло. В конце концов, Tesla проехала весь маршрут без ошибки. Этот результат настолько поразил автора видео, что обратный путь также доверил автопилоту.

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