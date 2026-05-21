как получить компенсацию за заезд в яму / © УНІАН

Реклама

О состоянии украинских дорог ходят легенды и анекдоты. И они не о высоком качестве. К сожалению, украинские дороги требуют внимания как власти, так и водителей. Из-за попадания в яму можно даже получить штраф, если это спровоцировало ДТП.

Однако если водитель повредил свой автомобиль из-за ям на дорогах, в Украине судебная практика показывает, что можно получить даже возмещение ущерба. Это возможно, если обстоятельства ДТП будут зафиксированы должным образом. О реальном случае рассказала Судебно-юридическая газета.

Яма на дороге повлекла за собой ДТП: как зафиксировать это и получить компенсацию

За последний год в Украине произошло более 25 тысяч ДТП. Около 400 из них произошли из-за неудовлетворительного состояния дорог. Когда водитель попадает в яму, он повреждает подвеску автомобиля или диски. Полиция чаще всего составляет штраф на водителя вместо того, чтобы зафиксировать состояние дорог и обстоятельства ДТП.

Реклама

Эта практика стала системной. Балансодержатели дорог работают более простым способом — устанавливают большое количество предупредительных знаков о ямах вместо того, чтобы их ремонтировать. Поэтому украинским водителям приходится чаще ремонтировать авто.

Недавно в Коломые произошла интересная ситуация. Водитель получила штраф за то, что заехала в яму (дело № 346/1630/26 Коломыйского горрайонного суда). Женщину привлекли к ответственности за повреждение собственного авто.

Это подсветило злоупотребление — манипулятивное применение пункта 2.3 «б» ПДД и перекладывание ответственности с дорожных служб на водителей. Суды, чтобы поскорее закрыть дела, признают водителей автоматически виновными. Сами же пострадавшие вынуждены не только заплатить штраф, но и отремонтировать авто.

Когда водители на суде признают вину в том, что наехали на яму, дорожные службы освобождаются от ответственности. В судебном решении не упомянут состояние дорог, ведь там будет указано только поведение водителя.

Реклама

Городенковский районный суд в апреле прошлого года поступил иначе. Ситуация была идентичной: водитель наехала на выбоину, а полиция составила на нее протокол. В суде исследовали Акт обследования участка, в котором была зафиксирована выбоина размером 40×50 см и глубиной 11 см. Дорожный знак «Выбоина» на дороге отсутствовал, дорожная разметка — была стерта.

На суде водитель сообщила, что яма была залита водой, поэтому заметить ее было невозможно. Суд постановил, что полиция не предоставила никаких доказательств вины водителя, кроме протокола, а ДТП возникло из-за состояния дороги. Производство закрыли.

Следует отметить, что во многих аналогичных случаях полиция перекладывает ответственность с балансодержателей дорог и должностных лиц, ответственных за качество дорог, именно на водителей.

Дорожные службы месяцами оставляют предупредительные знаки вместо ремонта, поскольку это самый дешевый инструмент их юридической защиты. Формальное обозначение опасного участка переводит ответственность на водителя, который обязан снизить скорость. В суде наличие такого знака защищает балансодержателей от возмещения ущерба по ДТП, поскольку наезд на яму трактуется как нарушение ПДД самим водителем.

Реклама

Как получить компенсацию за наезд на яму

Судебная практика Верховного Суда доказывает, что водители могут получить полное возмещение ущерба, если докажут вину балансодержателя в ненадлежащем состоянии дорог.

Успех в суде, включая взыскание имущественного и морального вреда, зависит от правильной фиксации обстоятельств: измерения глубины выбоин, фотофиксации места ДТП и подтверждения отсутствия предупредительных знаков.

При таких условиях суды закрывают производство по водителям и привлекают к ответственности руководителей дорожных служб.

Водитель не виноват в наезде на яму, если он не нарушил правила дорожного движения, а о выбоине не предупредили с помощью знаков. Каждый водитель вправе потребовать составление акта обследования участка дороги. Во время обследования можно потребовать, чтобы присутствовали представители соответствующей дорожной службы.

Реклама

В случае, если дорожная служба будет привлечена к административной ответственности, вы можете обратиться в суд с иском о возмещении нанесенного ущерба.

Зачем водители заматывают ключи от авто в фольгу

Напомним, что все больше водителей заворачивают ключи от автомобилей в фольгу, чтобы защитить автомобили от нового способа угона — так называемой relay-атаки.

В современных машинах с бесключевым доступом злоумышленники научились перехватывать и ретранслировать сигнал брелока на расстоянии, поэтому автомобиль «думает», что владелец находится рядом, и открывает дверь.

Обычная алюминиевая фольга действует по принципу Фарадея и полностью блокирует электромагнитные волны. Если завернуть ключ в несколько слоев без открытых участков, его сигнал не пройдет наружу, что сделает брелок невидимым для устройств воров.

Реклама

Проверить действенность этого метода можно самостоятельно, поднеся завернутый ключ к автомобилю — дверь не должна открываться.

Новости партнеров