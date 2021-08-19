Популярная среди "евробляхеров" страна вводит субсидии на приобретение новых и подержанных электромобилей: названы суммы

Это начнет действовать с 2022 года.

Латвия приняла решение ввести субсидии на приобретение новых и подержанных электромобилей.

Об этом сообщает Electrive.

Отмечается, что покупка новых электромобилей будет субсидировать в размере 4 500 евро с начала 2022 года, а покупка подержанных электромобилей и новых гибридных автомобилей — 2 250 евро.

Срок действия программы установлен на два года, то есть до конца 2023 года — или до исчерпания средств. При покупке нового электромобиля или гибридного автомобиля планируется одновременно оказать поддержку списанию существующего автомобиля. В случае утилизации старого автомобиля субсидия увеличивается на 1000 евро.

Кроме того, планируется, что в регламент конкурса будет включено условие о том, что коммерсант — продавец электромобилей должен предложить покупателю (резиденту) программу, которая имеет дополнительный стимулирующий эффект (скидка, привлекательный лизинг, и т.д.). Однако, существует ряд условий, например, цена автомобиля не может превышать 50 тысяч евро без налога на добавленную стоимость (НДС), и покупатель не сможет продать автомобиль в течение четырех лет.

Существуют также требования к минимальному пробегу: новый электромобиль должен проезжать не менее 15 тысяч километров в год, примерно 40 километров в день или 80 тысяч км в течение четырех лет. Если пробег будет меньше, часть государственной помощи придется вернуть. И еще один момент, государство передает субсидию продавцу автомобилей, а не покупателю.

Добавим, что Латвия пользуется большой популярностью среди украинцев относительно выгодного приобретения подержанного автомобиля.

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