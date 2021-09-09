Популярному в мире электрокару начали запрещать парковаться на стоянках: все из-за риска возгорания авто

Популярному в мире электрокару начали запрещать парковаться на стоянках: все из-за риска возгорания авто

Пока такое ограничение действует только на одном паркинге в Сан-Франциско.

На одной из автостоянок Сан-Франциско, США, запретили парковаться электрокарам Chevrolet Bolt.

Фотографию с соответствующим объявлением на паркинге опубликовал пользователь Reddit u/scarls13.

"Для безопасности клиентов: Электромобилям Chevrolet Bolt строго запрещена стоянка на этом объекте. Благодарим за понимание!", — говорится в объявлении.

Такое ограничение связано с тем, что в последнее время некоторые из Bolt самостоятельно загорялись. Это связано с дефектом в их аккумуляторах, и поэтому General Motors даже остановило производство автомобиля и начало отзывать модели 2017-2019 годов.

Однако такие действия компании все равно не смогли успокоить некоторых людей. Запрет парковки в Сан-Франциско может быть только единственным случаем, но возможно со временем окажется больше таких объявлений.

Еще несколько громких пожаров могут распространить страх среди владельцев других транспортных средств, владельцев парковок и сетей зарядок. Ранее ни один автомобиль в мире так не ограничивали, поэтому Chevrolet Bolt может стать первым в истории.

Ранее сообщалось, что отозванные Chevrolet Bolt могут вернуть с увеличенной дальностью хода.

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