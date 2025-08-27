Популярность внедорожников не оправдана: эксперт назвал лучший автомобиль / © Pixabay

Реклама

Автомобильный эксперт Джордж Армитедж утверждает, что несмотря на рост популярности внедорожников, на рынке подержанных авто значительно лучше и доступнее альтернатива — седан представительского класса. По его мнению, такие автомобили обеспечивают более высокое качество, комфорт и лучшие ходовые характеристики более низкой ценой.

Об этом пишет Mirror.

Армитедж отмечает, что седаны представительского класса, хотя и уступают внедорожникам по емкости, компенсируют это меньшим потреблением топлива и лучшим опытом вождение. Он отмечает, что они созданы с акцентом на комфорт в дальних поездках и обеспечивают более высокое качество салона, чем стандартные внедорожники среднего размера.

Реклама

Ранее другой эксперт, автомеханик Джеймс Гудхенд, также советовал выбирать универсалы вместо внедорожников. Он утверждал, что универсалы, такие как Volvo V90, значительно дешевле своих аналогов-внедорожников (Volvo XC90), имеют больше места внутри, лучшую управляемость и тратят меньше топлива.

В то же время, по словам аналитика Стива Уокера, выбор внедорожников потребителями является логичным. Он считает, что эти авто являются компромиссом между требованиями покупателей к удобству, технологиям безопасности, снижению выбросов и прибыльности для производителей.

Напомним, если вы рассматриваете возможность покупки подержанного автомобиля по привлекательной цене, будьте осторожны. Очень часто низкая стоимость авто на вторичном рынке является прямым следствием его склонности к частым и дорогостоящим поломкам. Есть список популярных моделей, от которых лучше отказаться, чтобы избежать значительных затрат на ремонт.

Также ранее мы писали о том, что специалисты провели исследования и составили рейтинг самых надежных автомобильных моделей 2025 года. Оценка базировалась на нескольких факторах, в том числе на результатах краш-тестов. Лидерами рейтинга стали японские бренды.