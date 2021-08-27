Популярную модель KIA снимут с производства: названа причина

Она собирается на ЗАЗ.

Компания KIA приняла решение снять с конвейера хэтчбек и седан Rio.

Об этом сообщает AutomotiveNews.

Отмечается, что речь идет об экземплярах авторынка США, которые собирают на мексиканском автозаводе. Так, компания планирует свернуть продажи Rio уже в конце текущего года.

Всему виной слабый спрос на данные легковые автомобили. В последние годы реализация Rio в Северной Америке сократилась почти в 1,5 раза. Например, если в 2013 году в Северной Америке было продано более 40 тысяч экземпляров Kia Rio, то с 2018 года до сегодня корейцы реализовали менее 24 тысяч хэтчбеков и седанов этой модели.

В Северной Америке Rio обновился в 2020 году. Модель базируется на платформе i20. Седан и хэтчбек предлагаются с безальтернативным 1,6-литровым двигателем. Коробки — 6-ступенчатые "механика" или "автомат". Если KIA Rio уйдет с американского рынка, то ее начальной моделью станет седан Forte.

Добавим, что KIA Rio собирается и выпускается на ЗАЗ. Так, KIA Rio Sedan в базовой комплектации Classic с двигателем 1.4 и "механикой" стоит 433 100 грн. Самая дешевая версия с автоматом — 458 500 грн, но это уже комплектация Comfort. С мотором 1.6 и "механикой" седан обойдется минимум в 463 400 грн, с "автоматом" — 470 500 или 510 900 в зависимости от комплектации (Business или Prestige).

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