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Популярный инвестор предрек, что Tesla Cybertruck станет первым провалом Илона Маска

Популярный инвестор предрек, что Tesla Cybertruck станет первым провалом Илона Маска

insideevs.com

Джиму Крамеру не понравился вид пикапа.

Популярный инвестор, бывший менеджер хедж-фондов и телеведущий Джим Крамер заявил, что Tesla Cybertruck станет "первой катастрофой" генерального директора автопроизводителя Илона Маска.

Об этом сообщается на YouTube-канале Jim Cramer & TheStreet.

"Эта вещь не просто безобразная. Вы должны любить Tesla, чтобы купить это... Мне все еще нравится Tesla... но я думаю, что этот пикап станет катастрофой. Его (Маска — прим.) первая катастрофа", — сказал Крамер.

Инвестор отметил, Cybertruck вызывает боль в глазах и считает, что люди будут шокированы, когда увидят автомобиль на дорогах. Вместо этого он предложил лучше купить Ford F-150, который является самым популярным пикапом в США и получит электрическую версию.

Крамер не единственный, кто выражает обеспокоенность касательно пикапа Tesla. Даже Маск выразил сомнение в его успехе. Он говорит, что есть возможность, что электрокар провалится из-за своего вида, но ему все равно, потому что он сильного полюбил это авто.

Ранее сообщалось, что Tesla Cybertruck уже собрал более 1,25 миллиона предварительных заказов.

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