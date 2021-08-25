Популярный инвестор предрек, что Tesla Cybertruck станет первым провалом Илона Маска

Джиму Крамеру не понравился вид пикапа.

Популярный инвестор, бывший менеджер хедж-фондов и телеведущий Джим Крамер заявил, что Tesla Cybertruck станет "первой катастрофой" генерального директора автопроизводителя Илона Маска.

Об этом сообщается на YouTube-канале Jim Cramer & TheStreet.

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"Эта вещь не просто безобразная. Вы должны любить Tesla, чтобы купить это... Мне все еще нравится Tesla... но я думаю, что этот пикап станет катастрофой. Его (Маска — прим.) первая катастрофа", — сказал Крамер.

Инвестор отметил, Cybertruck вызывает боль в глазах и считает, что люди будут шокированы, когда увидят автомобиль на дорогах. Вместо этого он предложил лучше купить Ford F-150, который является самым популярным пикапом в США и получит электрическую версию.

Крамер не единственный, кто выражает обеспокоенность касательно пикапа Tesla. Даже Маск выразил сомнение в его успехе. Он говорит, что есть возможность, что электрокар провалится из-за своего вида, но ему все равно, потому что он сильного полюбил это авто.

Ранее сообщалось, что Tesla Cybertruck уже собрал более 1,25 миллиона предварительных заказов.

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