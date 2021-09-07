Популярный среди "евробляхеров" авторынок потерпел существенное падение

Хотя сегмент электромобилей продолжает становиться все популярнее.

Авторынок Литвы по итогам августа 2021 года потерпел существенное падение.

Об этом сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на выходные цифры, предоставленные Государственным предприятием "Регитра", передает Ukrautoprom.

Так, литовский авторынок после небольшого падения в июле (-2,4%), продолжил падение, и в августе снизился уже на 26,5% - до 2 665 экземпляров.

Отмечается, что рынок новых легковых автомобилей снизился на 30,2% — до 2 338 штук, а LCV — вырос на 32,1% — до 280 единиц. Худшим днем ​​для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется 23 августа, когда в стране было зарегистрировано всего 49 машин, а лучшим — 21 августа, когда на учет поставили 199 автомобилей.

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В рейтинге марок-лидеров на литовском авторынка в августе произошли изменения. На первое место вышел Volkswagen (550), на втором оказалась Toyota (423), на третьем — Peugeot (235), а традиционный лидер, Fiat, оказался лишь на четвертой позиции (155). В топ-5 также вошла Skoda (127). С премиальных брендов в лидерах остался BMW, который реализовал 76 автомобилей.

В модельном рейтинге прошлого месяца на первом месте остался Volkswagen T-Roc (225), на втором — Toyota RAV4 (127), на третьем — Toyota Corolla (120). Далее следуют Opel Crossland (97) и Fiat Panda (92). Среди легких коммерческих автомобилей популярным назван Volkswagen Crafter (74).

Эксперты также отметили, что в августе в стране было зарегистрировано 148 электромобилей, что на 174,1% больше, чем год назад. В прошлом месяце на литовском рынке дебютировал электрический внедорожник Hyundai Ioniq 5. Всего за 8 месяцев нынешнего года в стране было приобретено 26 835 новых легковых автомобилей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2020-го (25 702).

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