Популярный в Украине производитель авто остановит свои заводы: причина

Однако одно предприятие компании продолжит работать.

Производитель автомобилей Skoda из-за дефицита чипов в конце сентября на неделю приостановит производство на двух чешских заводах.

Об этом сообщает Reuters.

"Последние вспышки COVID-19 в Азии, например, в Малайзии, заставляют производителей полупроводников снова закрывать свои заводы. Это привело к общеотраслевым изменениям в производстве автомобилей, и это также повлияло на Skoda", — отметили в компании.

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Сейчас у автопроизводителя есть тысячи незавершенных автомобилей, пока он ждет чипы. В то же время третий его завод в стране, который производит компоненты для авто, продолжит работать.

Ранее в Skoda сообщали, что отмененные смены работникам придется отрабатывать во время запланированных в стране праздников 27-28 сентября. На увеличение производства чипов компания ожидает до конца года.

Недавно производство на своем заводе в Чехии была вынуждена остановить и Toyota.

Напомним, что Skoda выпустила бюджетную версию популярного хэтчбека.

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