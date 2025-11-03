Потеря водительских прав: неожиданные случаи, о которых мало кто знает

Авто / © Pixabay

Лишение права управления транспортным средством является административным взысканием в соответствии со статьями 124 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Как пояснил юрист Евгений Булименко РБК-Украина, суд может принять такое решение, если водитель нарушил правила дорожного движения и нанес ущерб транспортным средствам, грузу или дороге.

Сроки лишения права управления

За обычные нарушения (ст. 124 КУоАП) водителя могут лишить прав на 6 месяцев – 1 год или наложить штраф.

За управление в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП) штраф составляет 17 тыс. грн, а срок лишения прав – 1 год.

Как вернуть водительское удостоверение

Возврат удостоверения возможно только после:

прохождение медосмотра; сдача теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Если у водителя несколько категорий, экзамен проходит по самой высокой категории.

Особое правило для новичков: если права выданы впервые на два года и были изъяты, придется проходить полное обучение заново и получать новый документ.

Во время военного положения возвращение прав осуществляют любые сервисные центры МВД независимо от места хранения изъятого документа.

Как проверить силу водительского удостоверения онлайн

Убедиться, что удостоверение действительно, можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД: opendata.hsc.gov.ua.

Достаточно ввести серию и номер документа, после чего система покажет его текущий статус.

Этот способ особенно удобен, если водитель уплатил штраф или уже отбыл срок лишения прав, но сомневается в его удостоверении.