Потеря водительского удостоверения: в МВД объяснили, что делать

Восстановление потерянного или похищенного водительского удостоверения стало еще более удобным благодаря возможности подать заявку онлайн через электронный кабинет водителя или «Дія».

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на МВД.

В Министерстве внутренних дел объяснили, что, согласно постановлению Кабинета министров № 340, если человек потерял водительское удостоверение, то осуществляется восстановление документа, а не его повторное получение. Это означает, что лицо не проходит заново процедуру подготовки водителей и не сдает экзамены.

Когда человек обратится в сервисный центр МВД, администраторы проверят его водительскую информацию в Едином государственном реестре МВД. Если данные подтверждаются, оформляется новое водительское удостоверение с сохранением всех открытых категорий, указанных в предыдущем документе.

В то же время после восстановления водительского удостоверения изменяют срок его действия: новый документ выдают сроком на 30 лет с даты оформления.

Однако в украинском законодательстве есть ситуации, когда нужно обязательно сдать экзамены, чтобы возобновить водительское удостоверение в случае его потери.

В частности, это происходит, если человека лишили права управлять транспортными средствами. Тогда водительское удостоверение возвращают после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Как можно восстановить водительское удостоверение после потери

Восстановить водительское удостоверение в случае потери можно двумя способами.

Офлайн — в сервисном центре МВД:

обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД

подать необходимые документы

сделать фото на месте

получить новое водительское удостоверение

Онлайн — через электронные сервисы:

авторизироваться в Кабинете водителя или через приложение «Дія»

подать заявку на восстановление удостоверения

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или с доставкой)

