Повышает риск аварий на дорогах: эксперт о новом режиме уличного освещения
Водители часто превышают скорость и без освещения не замечают дорожных знаков.
Водители видят разметку и дорожные знаки, но из-за отключения света часто меньше обращают на них внимание.
Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил эксперт по адвокации компании «За безопасные дороги» Николай Ильчук.
По его словам, это особенно касается высокоскоростных режимов на широких улицах в крупных городах, в частности, в Киеве, где водители часто превышают допустимую скорость и могут двигаться даже 80-100 км/ч.
Напомним, в Киеве уличное освещение работает в режиме регулируемой экономии. Работа фонарей определяется графиком режима освещения и типом установленных ламп»
Как сообщает КГГА, система уличного освещения занимает очень малую долю (менее 1%) общего энергопотребления столицы.
В то же время, специалисты продолжают работать над оптимизацией режимов освещения, чтобы обеспечить баланс между сохранением энергии и необходимого уровня безопасности на улицах Киева.