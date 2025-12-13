Повышает риск аварий на дорогах: эксперт о новом режиме уличного освещения

Блэкаут в столице / © Getty Images

Водители видят разметку и дорожные знаки, но из-за отключения света часто меньше обращают на них внимание.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил эксперт по адвокации компании «За безопасные дороги» Николай Ильчук.

По его словам, это особенно касается высокоскоростных режимов на широких улицах в крупных городах, в частности, в Киеве, где водители часто превышают допустимую скорость и могут двигаться даже 80-100 км/ч.

Напомним, в Киеве уличное освещение работает в режиме регулируемой экономии. Работа фонарей определяется графиком режима освещения и типом установленных ламп»

Как сообщает КГГА, система уличного освещения занимает очень малую долю (менее 1%) общего энергопотребления столицы.

В то же время, специалисты продолжают работать над оптимизацией режимов освещения, чтобы обеспечить баланс между сохранением энергии и необходимого уровня безопасности на улицах Киева.