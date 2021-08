Появились новые подробности относительно электромобиля Geely белорусской сборки

Associated Press

Прием заказов на эту модель начался еще в конце мая.

Стали известны новые подробности о запуске производства китайских электромобилей бренда Geometry (принадлежит Geely) в Республике Беларусь.

Так, по словам генерального директора завода "БелДжи" Геннадия Свидерского, сборка начнется в четвертом квартале 2021 года. Он уточнил, что речь идет о седане Geometry A, хотя ранее сообщалось, что первым в продажу поступит хэтчбек Geometry C.

Отметим, что модель Geometry достаточно свежая — в Поднебесной она была представлена два года назад. Седан под заводским индексом "А" оснащается тяговыми аккумуляторными батареями емкостью 51,9 и 61,9 кВт/ч. Соответственно, запас хода по циклу NEDC составляет от 410 до 500 км. То есть в реальности этот показатель составит 300 и 400 км соответственно. С места до 100 километров в час Geometry A разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 километров в час.

Также читайте В Беларуси готовятся к производству двух моделей Geely

Теперь же выяснилось, что внутризаводские испытания Geometry A на "БелДжи" уже завершены, и три автомобиля отправились на сертификационные испытания по правилам ЕАЭС. Причем завод займется не только производством Geometry A, но также его гарантийным и сервисным обслуживанием.

На "БелДжи" также планируется освоить выпуск второй модели суббренда Geometry, хэтчбека C. Заказы на него уже принимают. По габаритам Geometry C можно сравнить с Geely GS, а в движение его приводит синхронный двигатель с постоянными магнитами, максимальная мощность установки составляет 204 лошадиных силы. С места до 100 километров в час Geometry C разгоняется за 6,9 секунды.

Добавим, что прием заказов на эти модели начался что в мае. Что касается стоимости, то стоить обе модели одинаково — от 30 тысяч долларов.

