Авто
164
1 мин

Появился необычный синий знак с тремя полосами: что он означает и почему на нем поймались водители

Его часто путают с обозначением для обгона, но на самом деле у него совсем другое предназначение — обеспечить безопасный поворот налево и выезд со дворов.

Кирилл Шостак
Знак F-23

Знак F-23 / © Фото из открытых источников

На дорогах Европы все чаще наблюдается необычный дорожный знак — синий прямоугольник с тремя полосами, средняя из которых выделена отдельно. Для украинских водителей он выглядит странно, но имеет совершенно практическое значение.

Об этом рассказывает поратал "In Korr".

Этот знак (F-23) обычно устанавливается в пределах населенных пунктов между перекрестками. Его главная цель – сделать левые повороты и выезды со дворов или второстепенных дорог более безопасными.

Как работает знак F-23

Средняя полоса, обозначенная знаком, предназначена для двух действий:

  • безопасного поворота налево;

  • выезда с близлежащих территорий или малых улиц.

Водители должны помнить, что эта полоса не используется для обгона или движения прямо. Ее наличие автоматически вводит запрет на обгон — по тем же правилам, что и знак B-25.

Дополнительные нюансы

  • Если специальная полоса длиной более 500 метров, знак повторяется.

  • Конец ее действия обозначают табличкой "Конец" или другим дорожным знаком.

Цель введения F-23 — снизить аварийность на городских дорогах, где часто случаются ДТП именно во время поворотов налево.

Напомним, на дорогах появились оранжевые парковочные места. Узнайте, кому можно парковаться на них.

