Появился необычный синий знак с тремя полосами: что он означает и почему на нем поймались водители
Его часто путают с обозначением для обгона, но на самом деле у него совсем другое предназначение — обеспечить безопасный поворот налево и выезд со дворов.
На дорогах Европы все чаще наблюдается необычный дорожный знак — синий прямоугольник с тремя полосами, средняя из которых выделена отдельно. Для украинских водителей он выглядит странно, но имеет совершенно практическое значение.
Об этом рассказывает поратал "In Korr".
Этот знак (F-23) обычно устанавливается в пределах населенных пунктов между перекрестками. Его главная цель – сделать левые повороты и выезды со дворов или второстепенных дорог более безопасными.
Как работает знак F-23
Средняя полоса, обозначенная знаком, предназначена для двух действий:
безопасного поворота налево;
выезда с близлежащих территорий или малых улиц.
Водители должны помнить, что эта полоса не используется для обгона или движения прямо. Ее наличие автоматически вводит запрет на обгон — по тем же правилам, что и знак B-25.
Дополнительные нюансы
Если специальная полоса длиной более 500 метров, знак повторяется.
Конец ее действия обозначают табличкой "Конец" или другим дорожным знаком.
Цель введения F-23 — снизить аварийность на городских дорогах, где часто случаются ДТП именно во время поворотов налево.
