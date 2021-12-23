Поймал 200 Мбит/с на скорости 100 км/ч: австралиец прицепил антенну Starlink к электрокару Tesla

Получилось достаточно креативно и главное – эффективно.

На довольно необычный эксперимент пошел Харальд Мерфи из Австралии.

Как сообщает HDBlog, мужчина решил прицепить антенну Starlink к своему электромобилю Tesla Model X. Мерфи закрепил тарелку на кронштейне на задней части автомобиля и проверил мощность соединения с помощью мобильного приложения.

Мерфи разогнал электрокар Tesla Model X до 100 км/ч на шоссе и проверил скорость соединения на смартфоне – программа Starlink показала 200 Мбит/с. По убеждению разработчиков, спутниковая антенна справляется с порывами ветра до 110 км/ч, однако австралиец решил ехать немного медленнее, чтобы не сломать оборудование.

24 hours later and we now have V2.0 #Starlink terminal mobile bracket. Dish now sites lower in the car's slipstream, is rock solid and the trunk can now be freely opened at any time. Будет проверять это через #нулларборс на следующий месяц. pic.twitter.com/Hf3PXUCA2b — Harald Murphy (@harald_murphy) December 22, 2021

После поездки умелец сделал еще одну версию крепления, чтобы разместить антенну ниже и чуть дальше бампера. Благодаря этой инновации появилась возможность открывать багажник, а конструкция укрылась от потока встречного ветра. Владелец Tesla Model X отказался от идеи установить антенну в салоне, потому что она занимает слишком много места.

Интересно, что Илон Маск отреагировал на публикацию Харальда Мерфи в Twitter и пообещал улучшить спутниковый Интернет. По словам миллиардера, вскоре компания обновит программное обеспечение, спутники и принимающие терминалы.

Большая часть производительности, приходящая только из software updates to satellites & terminals — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2021

Читайте также:

Когда мир соединит глобальный спутниковый Интернет Starlink: Маск поделился планами

Tesla начала продавать электромобили со старыми аккумуляторами, имеющими пониженную емкость